Сексуально і чуттєво: глядачі обрали фаворита Танців із зірками 2019

На Танцях з зірками 2019 Ксенія Мішина і Женя Кот вразили усіх пристрасним фокстротом
Шоу Танці з зірками 2019 на 1+1 покорили актриса, зірка "Кріпосної" Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот, які виконали у 1 прямому ефірі проекту танець фокстрот під пісню гурту "Скрябін" "Мовчати".
Танець Мішиної і Кота вразив пристрастю і сексуальністю усіх судей шоу. Франциско Гомес, Катерина Кухар і Влад Яма поставили парі високі оцінки - вісімки. Це дозволило Ксенії і її партнеру вибитися у лідери проекту.
Ксенія Мішина і Женя Кот / Фокстрот / Танці з зірками 2019
Не лишив байдужими цей танець і глядачів, які у коментарях вже пророкують цій парі Танців з зірками перемогу.
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Раніше Володимир Остапчук "порвав" глядачів Танців з зірками.