Сексуально и чувственно: зрители выбрали фаворита Танцев со звездами 2019

Шоу Танцы со звездами 2019 на 1+1 покорили актриса, звезда "Крепостной" Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот, которые выполнили в 1 прямом эфире проекта танец фокстрот под песню группы "Скрябин" "Мовчати".

Танец Мишиной и Кота поразил страстью и сексуальностью всех судей шоу. Франциско Гомес, Екатерина Повар и Влад Яма поставили паре высокие оценки - восьмерки. Это позволило Ксении и ее партнеру выбиться в лидеры проекта.

Ксения Мишина и Женя Кот / Фокстрот / Танцы со звездами 2019

Не оставил равнодушными этот танец и зрителей, которые в комментариях уже пророчат этой паре Танцев со звездами победу.

Неожиданно, но это лучший танец пока что. Очень красиво, + претенденты победить в этом шоу

Очень сексуально, чувственно... Черное - белое, агрессивное - нежное... Ааах!

Очень, очень сильно для первого эфира! Даже несколько неожиданно, но настолько красиво, мощно и зрелищно. Молодцы! Теперь мои фавориты!

Ну и зажгли! Наверное, лучший танец эфира!

Танец просто огонь, очень эмоциональный и трогательный, чувства передали через экран

Самая красивая пара! Безумно чувствительный танец! Мишина как всегда на высоте.

Все, что я могу сказать, что это - гениально! Браво!

Неймовірно! Перехоплює дихання, настільки це красиво. Вау... Просто вау... Браво!

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Ранее Владимир Остапчук "порвал" зрителей " Танцев со звездами.