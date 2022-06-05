Одна тривожна ознака, що чоловік перестав вас кохати

Чоловік, який щиро кохає, ладен перевернути планету, аби зробити вас щасливою. Адже його мета - це сяюча усмішка на вашому обличчі. А ось коли для нього це вже не так важливо, вам варто насторожитися.

Про це розповіла американський психолог Медісон Лейкен на сайті порад Quora .

За словами експерта, тривожною ознакою того, що кохання чоловіка для вас згасає - він перестає старатися.

Що ж це означає?

Це означає, що у відносинах чогось не вистачає. Він перестав потребувати відчувати себе потрібним, як чоловік.

Адже це - бажання старатися заради вас і вашого союзу - одержимість у всіх чоловіків. Проблема в том, що чоловіки рідко говорять про це.

Однак така потреба закладена в маскулінності та чоловічих психологічних потребах і потягах.

Закінчитися все може погано

" Коли чоловік перестає старатися… Це тому, що у нього немає виходу для цієї "одержимості"… або, принаймні, не у його стосунках з вами", - говорить психолог.

В результаті ваші відносини починають в’янути і поступово вмирати.