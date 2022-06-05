Одна тривожна ознака, що чоловік перестав вас кохати
Чоловік, який щиро кохає, ладен перевернути планету, аби зробити вас щасливою. Адже його мета - це сяюча усмішка на вашому обличчі. А ось коли для нього це вже не так важливо, вам варто насторожитися.
Про це розповіла американський психолог Медісон Лейкен на сайті порад Quora.
За словами експерта, тривожною ознакою того, що кохання чоловіка для вас згасає - він перестає старатися.
Що ж це означає?
Це означає, що у відносинах чогось не вистачає. Він перестав потребувати відчувати себе потрібним, як чоловік.
Адже це - бажання старатися заради вас і вашого союзу - одержимість у всіх чоловіків. Проблема в том, що чоловіки рідко говорять про це.
Однак така потреба закладена в маскулінності та чоловічих психологічних потребах і потягах.
Закінчитися все може погано
"Коли чоловік перестає старатися… Це тому, що у нього немає виходу для цієї "одержимості"… або, принаймні, не у його стосунках з вами", - говорить психолог.
В результаті ваші відносини починають в’янути і поступово вмирати.
Розбудіть у вашому чоловікові героя і він носитиме вас на руках!
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