Як зрозуміти, що ваші почуття справжні: ці емоції ми часто приймаємо за кохання

Чим більше кохання стимулює прояв індивідуальності у кожного партнера, тим більш щирим воно є. І це стосується не тільки почуттів між чоловіком і жінкою, а ще й любові між батьками та дітьми, друзями й так далі.

Описати справжнє і щире кохання намагаються вже дуже кілька століть. За словами психологів - це зв'язок двох людей, які прагнуть до спільного розвитку. І щирі почуття припускають у відносинах великодушність і свободу.

Які емоції та почуття ми часто плутаємо з коханням, розповіли в Cluber.

Іноді ми плутаємо любов з потягом. І хоча нас переповнюють почуття, емоції просто зашкалюють і все це йде з серця - це не справжнє. І вони народжені на грунті егоїстичних бажань або потреб.

Надмірна опіка

Така опіка і турбота багато в чому схожа на кохання, але ним не є. Здавалося б, турбота - це саме про любов, але це надмірне одержиме прагнення вберегти від чого-небудь людини, яку ми вважаємо вразливою і беззахисною.

Часто зустрічається у стосунках між батьками та дітьми, але таке можна побачити між партнерами та друзями.

Коли ми щиро кохаємо, ми бажаємо людині кращого. А надмірна опіка - це, коли людина бачить небезпеку скрізь. І там, де її немає. Він проєктує на партнера свої страхи, але вберегти від біди не може. І це призводить до постійного занепокоєння, краху довіри та стосунків в цілому.

Залежне кохання

Найважчі почуття і стосунки, які виглядають як контроль зовні та сліпа прихильність всередині. Це кохання помилкове і воно спопеляє людину повністю. Такі стосунки називають токсичними, тому що одна людина перекладає на іншу всі свої потреби та розчарування. А ще - робить партнера відповідальним за своє щастя.

При попаданні в залежність, людині здається, що вона до божевілля закохана у свого партнера. Але в реальності це стосунки побудовані на експлуатації та егоїзмі.

Контролююче кохання

Бажання контролювати іншу людину дуже схоже на надмірну опіку, але в деяких моментах відрізняється. У таких стосунках людина фактично намагається принизити свого партнера.

І часто форма контролю приходить до того, що друга половина перестає довіряти собі та стає залежною.

З любов'ю це не має нічого спільного, тому що за фактом це звалювання на кохану людину свого вантажу і повне обмеження свободи та розвитку. Контролер прагне до того, щоб партнер від нього залежав повністю.

Зовні все це виглядає як бажання зробити партнера щасливим, але в реальності це означає заборону практично на все, диктування своїх правил і умов. Це жорстка маніпуляція з егоїстичних спонукань, при якій немає справжніх почуттів, є тільки контроль.