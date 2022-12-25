Комнатные растения активно пойдут в рост с этими каплями (инструкция)
Домашние цветы в вазонах так же, как и все живое, нуждаются в витаминах для полноценного роста и развития. Чем "прокапать" горшки, чтобы получить цветущий сад дома?
Об этом пишет Telegram каналКвіти та рослини.
Цветы любят витамины группы В
Эти витамины хорошо влияют на растение, ускоряют обмен веществ, укрепляют корни, под их влиянием растения лучше растут и развиваются.
Какие витамины и как подкармливать
Витамин В1 помогает растениям пережить стрессовые условия, а также стимулирует их рост.
Для подкормки готовят раствор из 1 мл витамина, разбавленного в литре воды.
Витамин В3 (или никотиновая кислота) отлично подходит для реанимации растений.
Раствор приготовляется в пропорции на литр воды 1 мл витамина. Можно усилить его другими витаминами, например В1 или В6.
Витамин В6 стимулирует иммунную систему растений, поможет спасти ослабленные и больные цветы.
Раствор готовится в той же пропорции, что и витамин В3.
Витамины – спасатели ваших комнатных растений (фото: freepik)
Витамин В12 участвует в выработке хлорофилла, активизирует рост и обмен веществ растений.
Используйте 1 мл витамина на литр воды.
Витамин С (или аскорбиновая кислота) помогает растению сопротивляться различным заболеваниям, как и людям. Также витамин С поможет в борьбе с хлорозом.
Пропорции такие же.
Раньше мы писали, можно ли дома держать алоэ.
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