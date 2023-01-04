Порошенко с волонтерами готовит на фронт новую партию бытовых кунг

Волонтеры ОО "Справа громад" вместе с Фондом Порошенко готовят семь новых мобильных бытовых комплексов для военных, которые передадут на фронт.

Об этом сообщил Юрий Бирюков в Facebook .

"Одновременно в работе сейчас 7 банно-прачечных кунгов. Их очень ждут, это в обычной жизни невозможно объяснить, как их ждут", - подчеркнул волонтер.

По его словам, уже несколько подобных комплексов работают на фронте. Первый Порошенко привез 25-й воздушно-десантной бригаде, увольнявшей Изюм.

"Это - уникальный комплекс бытового обслуживания на фронте, здесь есть стиральные машины, сушилки, теплые помещения, умывальник, уникальный котел, работающий на всех видах топлива. Баки, наполняемые водой, обеспечивают полную автономность и душевое отделение. Рота может принять душ" на фронте", - рассказал Порошенко.