"Секретная" синяя усадьба в центре Киева. Она здесь с 1910 года, но вы ее вряд ли видели

Усадьба Шелюжко - модерное здание с элементами классицизма и готики

Практически в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов, 45 А расположен флигель, возведенный в начале ХХ ст. Сейчас это сооружение непросто увидеть, потому что он "прячется" во дворах. Лучше всего "секретный" дом виден с крыш стоящих перед усадьбой гаражей.

"Когда-то эта улица называлась Львовской, потом - Троцкого, потом - Артема, сейчас - Сечевых Стрельцов. Изменилась не только название, но и нумерация. В конце XIX - начале ХХ века под номером 37 была усадьба, которую в 1906 году приобрел сахарный миллионер и землевладелец Андрей Иванович Шелюжко", - пишет историк.

Эта усадьба была известна в старом Киеве, но со временем от нее остался только флигель. Его архитектурный стиль определяют как модерн, хотя на фасаде есть несколько элементов и классицизма - колонны с капителями и пилястрами, и готики - небольшие башенки, увенчанные шатром, так называемые пенакли.

Флигель построили в 1910 году (фото: facebook.com/maksym.oleynikov)

Первый в Украине рыбопитомник

Однако интересно это здание не только с архитектурной стороны - в этом доме создали первый в тогдашней Российской империи рыбопитомник. Его основал сын владельца усадьбы Лев Андреевич Шелюжко, который был биологом по образованию. Питомник стал едва ли не самым большим в Европе.

"Это было и коммерческое предприятие, и одновременно научное - 256 аквариумов и бассейнов для разведения экзотических видов тропических рыб и растений. В то время Лев не только занимался коммерцией, но и сделал первые описания биологии рыб, написал рекомендации по аквариумистике, критические статьи по научным вопросам работ по ихтиологии. Также стал заведующим секцией аквариумов киевского отделения Общества любителей растений и аквариумов", - отмечает историк.

Некоторые виды рыб там впервые размножались в искусственных условиях. Лев тоже интересовался насекомыми, даже собрал их коллекцию. До 1917 года она составляла почти 200 тыс. экспонатов.

"Коллекция была признана в научной среде настолько ценной, что с началом Первой мировой войны, опасаясь приближения фронта, ее эвакуировали в Ростов. А в 1916 году вернули в Киев. Она занимала при перевозке два железнодорожных вагона. За перевозку платил владелец коллекции", - добавляет Олейников.

Лев Шелюжко в нач. 1910 годов (фото: facebook.com/maksym.oleynikov)

Позже усадьбу и рыборазводную Шелюжко национализировали и передали в собственность Всеукраинской академии наук. Но из-за нехватки топлива зимой все рыбы и растения погибли.

"Единственным утешением Льва Шелюжко стала его коллекция бабочек. Отстраненность от политики и полное посвящение науке, вероятно, сохранила тогда сыну миллионера жизнь", - говорит историк.

В 1930 году Шелюжко предложил Зоологическому музею ВУАН передать свою коллекцию бесплатно при условии, если ему предоставят пожизненную штатную должность хранителя коллекции с окладом старшего зоолога музея, но не менее 200 рублей в месяц.

Также он требовал, чтобы коллекции предоставили статус самостоятельного подразделения с гарантией ее неделимости, выделили для нее значительное помещение, изготовили дополнительные шкафы, нанять лаборанта-препаратора и закупили оборудование и литературу для дальнейших исследований.

"Также Шелюжко требовал выкупить у него энтомологические шкафы, которые он оценил в 15 тыс. рублей, тогда как вся коллекция передавалась бесплатно и оценивалась в 200 тыс. рублей. Однако такие условия из-за финансовых затруднений Зоомузея были неприемлемыми", - объясняет Олейников.

Несмотря на это, Лев и дальше работал научным сотрудником Зоологического музея ВУАН. Позже он начал ездить в экспедиции для пополнения фондов, покупал для музея частные коллекции.

В 1930-е годы рыборазводные здания передали Украинскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства.

Именем ученого назвали 2 вида рыб и 8 видов бабочек

В 1936 году Лев получил звание доцента. Его именем назвали 2 вида рыб и 8 видов бабочек. Ученый снова предложил бесплатно передать свою коллекцию с соблюдением условий, которые он ранее выдвигал. В этот раз Зоологический музей ВУАН согласился.

Во время оккупации Киева немцами в сентябре 1941 года эвакуировать музей не удалось. Сотрудники тоже остались в городе и продолжали работать в музее.

"Перед наступлением советских войск осенью 1943 года самые ценные энтомологические коллекции музея, прежде всего коллекция бабочек Шелюжко, была отправлена как трофей в Германию. Сам Шелюжко также уехал с немецким руководством Музея и Института зоологии. Некоторое время он работал в университете Кенигсберге", - говорит историк.

Перевозке коллекции в Германию помешали советские войска. Они перекрыли путь вагонам, оккупанты их оставили. Потом их нашел советский офицер и коллекцию переправили в Москву. Только в 1946 году случайно ее нашел известный энтомолог В. Совинский и передал в Киев, где она хранится до сих пор в Зоологическом музее Киевского национального университета имени Т. Шевченко.

Сам же Шелюжко остался в Германии. С 1946 по 1961 год работал научным сотрудником Зоологической государственной коллекции Баварии. Но упорядочивал собрание музея вплоть до своей смерти 22 августа 1969 года.

Лев Шелюжко после Второй мировой войны остался жить и работать в Германии (фото: Википедия)

В 1952 году он принимал участие в экспедиции в Африку, откуда привез пополнение коллекции чешуекрылых и рыб. Лев являлся автором научных работ по энтомологии, зоологии и биологии в немецких, английских и французских научных журналах.

"В 1950-х годах в здании рыбопитомника снова стали разводить экзотических рыб, которые продавали в единственном тогда зоомагазине. В дальнейшем в этом доме находились разные по названиям и подчинениям, но почти одинаковые по тематике своей деятельности учреждения и организации, так или иначе причастные к рыбному хозяйству", - говорит Олейников.

Сейчас там находится Государственное агентство рыбного хозяйства Украины. На домовой табличке указано, что здесь находилась первая отечественная рыборазводная, но имя Шелюжко не упоминается.

Таблички на флигеле усадьбы Льва Шелюжко (фото: Википедия)