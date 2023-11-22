Секретная операция Cisco: как оборудование, размером с коробку пиццы, спасет украинцев этой зимой

Создание оборудования держали в тайне

Инженеры американского технологического гиганта Cisco потратили недели на создание и стресс-тестирование нового оборудования в лабораториях Остина, штат Техас. Весной 2023 года прототип был доставлен в Украину с помощью самолета ВВС США с гуманитарной помощью.

Далее оператор "Укрэнерго" незаметно подтвердил, что новое оборудование работает, несмотря на российские атаки на его системы GPS. Далее компания Cisco отправила в Украину десятки аппаратных комплектов, которые были всего лишь размером с коробку пиццы и стоимостью около 1 млн долларов. Это оборудование было установлено по всей стране.

Спасательный круг для Украины

Новое оборудование, о котором не рассказывали публично, может стать спасательным кругом для электросети Украины, которая остается ключевой целью российских атак. За последние два года ракетные удары и беспилотники России уничтожили 40% электроподстанций и сопутствующего оборудования по всей стране.

Более того, в результате кибератаки, о которой также не было ранее известно, хакеры, связанные с российской военной разведкой ГРУ, вызвали отключение электроэнергии в Украине в октябре 2022 года.

По словам руководителя отдела кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, в этом году зимой также ожидаются массированные попытки российских хакерских атак на электростанции.

Cisco стремится решить одну проблему, вызванную российскими радиоглушителями, которые мешают работе GPS.

Скрытая операция, о которой рассказали источники внутри Cisco, Украины и правительства США, является последним примером того, как администрация Байдена опиралась на американские корпорации, чтобы они помогли защитить Украину, одновременно пытаясь удержать Вашингтон на расстоянии вытянутой руки от прямой конфронтации с Россией.

SpaceX обеспечила спутниковое покрытие, используемое украинскими военными. Microsoft помогла вывести огромные центры обработки данных украинского правительства из страны перед вторжением. Генеральный директор денверской аналитической компании Palantir похвастался, что программное обеспечение фирмы использовалось для "большинства целей" украинскими военными в Украине.

В операции участвовали многие

По словам источников, представители нескольких американских агентств сыграли негласную роль в доставке оборудования Cisco в Украину. Пентагон занимался полетами, Министерство энергетики помогало координировать поставку оборудования, а, по данным "Укрэнерго", в начале этого года Министерство торговли организовало важные встречи между горсткой американских технических руководителей и менеджеров "Укрэнерго", которые жаждали новых способов защитить свою сеть от атак России.

Операторы украинских сетей столкнулись с серьезной, но недостаточно освещенной проблемой: постоянные помехи GPS, которые российские и украинские военные используют для создания помех управляемым ракетам, также нарушали видимость для операторов электросетей Украины, которые полагались на GPS-системы и часы для передачи информации о потоке энергии из одного места в другое.

"Фонарик для хирурга"

Своей проблемой они поделились со специалистами из Cisco. На это откликнулся опытный исследователь из Talos, подразделения киберазведки компании Джо Маршалл, которые потратил годы на защиту электроэнергетических систем в Украине и других странах.

Он долго ломал голову над решением проблемы, так как ранее ни с чем подобным не сталкивался. Далее он изучал экспертные мнения, а после приступил со своей командой к созданию очень распространенного оборудования, называемого промышленным коммутатором Ethernet, чтобы оно соответствовало конкретным потребностям украинской электросети. В "Укрэнерго" сравнили индивидуальную разработку с "фонариком" для хирурга, который пытается оперировать в темноте.

Переключатель позволяет электрической подстанции, важнейшей задачей которой является преобразование электроэнергии из высокого напряжения в низкое, взаимодействовать с другими частями энергосистемы.

Крайне важно, чтобы эти коммутаторы были оснащены собственными внутренними часами, которые могли бы рассчитывать точные измерения времени, обеспечивая элемент резервирования и давая операторам сети возможность видеть, даже когда системы GPS не работают.

Искали скрытые пути доставки

Еще один сложный этап - доставить оборудование в Украину. Первый прототип проделал огромный путь - с военной базы на восточном побережье в Германию, оттуда в польский Жешув, в центр гуманитарной и военной поддержки. А уже оттуда - поездом в Украину. Там - передали команде инженеров "Укрэнерго".

Офисы компании в Киеве частично разрушено, поэтому новый чудо-коммутатор тестировали на западе Украины. Он сработал, после чего Cisco увеличила производство, чтобы еще десятки коммутаторов смогли попасть в Украину.

Стоит отметить, что в США опасались, что Россия попытается помешать. Оказалось, что группа хакеров, которая отключила свет в Украине, ранее повредила компьютеры логистических компаний в Польше, которые обслуживали Украину. Но в течение трех месяцев прошлой зимой Министерство энергетики закупило и отправило в Украину почти 20 тонн электрооборудования на грузовых самолетах ВВС США.