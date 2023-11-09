ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мощная кибератака. Российские хакеры отключили часть подстанций Украины в конце 2022 года

Четверг 09 ноября 2023 17:42
UA EN RU
Мощная кибератака. Российские хакеры отключили часть подстанций Украины в конце 2022 года Фото: российские хакеры отключили часть подстанций Украины в конце 2022 года (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Хакерская группировка Sandworm, которая связана с россиянами, в октябре 2022 года провела кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фирмы Mandiant, которая входит в состав Google.

По информации компании, хакеры Sandworm для своей кибератаки использовали новую технологию воздействия на промышленные объекты. При помощи нее были отключены автоматические выключатели на украинских подстанциях, которые "привели к незапланированному нарушению электроснабжения".

В Mandiant отмечают, что кибератака произошла во время массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые провели российские военные.

"Согласно проведенному нами анализу, вмешательство (хакеров - ред.) началось в июне 2022 года или ранее и вылилось в два разрушительных события 10 и 12 октября 2022 года", - добавили в компании.

Обстрел 10 октября 2022 года

Напомним, что 10 октября российские оккупанты провели первый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

10-11 октября для атак враг применил 112 ракет. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 65.

Часть украинских областей были обесточены. Всего оккупанты повредили 11 важных инфраструктурных объектов в Киеве и областях.

Отметим, хакеров Sandworm связывают с российским Главным разведывательным управлением. Они атаковали Украину с начала полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вимкнення світла енергетики Кибератака Война России против Украины
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине