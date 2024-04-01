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Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятся

Понедельник 01 апреля 2024 21:15
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Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятся Инструменты, с которыми легко контролировать финансы, спланировать день, выучить язык (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В мире мобильных приложений iPhone занимает особое место, предлагая пользователю широкий спектр инструментов для повседневного использования. От организации задач до обучения новому языку или просто отдыха в любимую игру - существует множество приложений, которые могут сделать вашу жизнь проще и более увлекательной.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятся.

При подготовке материала использовались следующие источники: Zapier PCMag, TechRadar.

Microsoft To Do

Microsoft To Do - это инструмент для эффективного планирования и управления задачами, который помогает освободить загруженный потоком мыслей разум и спланировать день. С его помощью вы можете легко создавать списки задач, добавлять к ним файлы и заметки, а также делиться ими с друзьями и коллегами.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Fantastical

Это календарное приложение, которое заслуженно считается одним из лучших альтернативных вариантов по сравнению со стандартными приложениями.

Оно отображает расписание в удобном и понятном формате, предоставляет прогноз погоды на ближайшие три дня, а также интегрируется со множеством сервисов и сторонних приложений, включая «Google Карты», Facebook, Twitter, Todoist, Google Tasks.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Bear

Bear - это одно из лучших приложений для создания личных заметок, которое отличается приятным дизайном и удобным пользовательским интерфейсом. Оно поддерживает разметку Markdown, предлагает удобную систему тегов для организации и создания вложенных заметок.

Кроме того, в приложении имеется функция экспорта в различные форматы, возможность изменения темы оформления, синхронизация с другими устройствами и многое другое.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Notion

Notion - это многофункциональное приложение для повышения производительности, которое включает в себя возможности создания заметок, управления задачами, календарь и множество других инструментов. Благодаря своей модульной структуре и разнообразию шаблонов, Notion легко настраивается под различные задачи и потребности пользователей.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

DuckDuckGo Private Browser

Хотя Safari включает в себя встроенные фильтры отслеживания, они не настолько эффективны, как у безопасного браузера DuckDuckGo. Это приложение обеспечивает высокий уровень безопасности во время просмотра веб-страниц, стимулируя сайты использовать защищенное соединение и активно защищая вашу конфиденциальность.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

MoneyWiz

Полезное приложение для учета финансов. Важно не забывать вносить все траты и доходы, и информация будет отображаться в виде наглядных графиков.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Pocket

Незаменимый инструмент, который позволит добавлять в приложение понравившиеся статьи, видео и другой контент из Сети, чтобы просмотреть его в любое время даже без наличия интернета.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Feedly

Лучший агрегатор, который поможет быстро добавить новостной и развлекательный контент из самых разных источников и с удобством читать его. Есть поддержка RSS, Х (Twitter) и других платформ, а также система персональных рекомендаций.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Day One

Это удобное приложение для создания дневника превратится в ваш личный цифровой мир. Здесь вы сможете фиксировать события из своей жизни, записывать заметки о путешествиях и сохранять свои мысли, чтобы стать более осознанным человеком.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

VLC

Этот медиаплеер обладает широкой совместимостью с популярными форматами и предоставляет возможность воспроизведения фильмов, сериалов и музыки как с устройства, так и из облачных хранилищ. Кроме того, он поддерживает доступ через протоколы SMB, FTP и интернет.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Shazam

Siri использует Shazam для идентификации музыки по ее фрагменту, однако само приложение Shazam предоставляет более широкий спектр функций, таких как прослушивание полной композиции, добавление ее в плейлисты и доступ к подробной информации об исполнителе.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Pacer

Полезное фитнес‑приложение, которое не только умеет считать шаги и калории без дополнительных гаджетов, но и мотивирует вас больше двигаться, составляя планы тренировок и помогая достигать поставленных целей.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Google Arts & Culture

Это приложение позволит вам погрузиться в мир искусства, прямо через экран вашего смартфона. Вы можете изучать более 2 000 экспонатов из музеев, галерей и других культурных учреждений из 80 стран мира в любое удобное время.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

A Soft Murmur

Генератор фоновых звуков, который поможет сосредоточиться на работе или учебе в шумной обстановке, а также позволит расслабиться или быстрее уснуть под различные комбинации природных звуков вроде дождя, пения птиц, треска огня и другого.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Duolingo

Это одно из ведущих приложений, которое позволяет изучать языки через игровой подход. С его помощью вы освоите правила грамматики, расширите словарный запас, изучите новые фразы для разговора, а также научитесь понимать устную речь, тренироваться в формировании предложений и правильном произношении.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

Sudoku

Известные числовые головоломки, которые даже язык не поворачивается назвать игрой. Это больше тренировка для мозга, которая поможет поддерживать его в тонусе. Решайте ежедневные судоку, участвуйте в состязаниях и ставьте рекорды.

Изучение языков, контроль за деньгами и не только. Топ полезных приложений на iPhone, которые пригодятсяСкриншот

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