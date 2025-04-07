Секреты молодости: 5 привычек, которых стоит придерживаться с 20 лет

Молодость - это не только о возрасте, но и об образе жизни. Названы привычки, которые стоит ввести в 20 лет, чтобы надолго сохранить энергию, молодость и жить долго.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well.
Доктор медицинских наук Мелинда Стил рассказала, что быстрая прогулка, танцы или занятия любимым видом спорта укрепляют тело, обостряют ум и повышают настроение.
Физическая активность также может помочь чувствовать себя более уверенно, особенно когда дело доходит до ухода за собой и достижения ежедневных целей.
Исследование показало, что молодые взрослые, которые занимались физическими упражнениями по крайней мере дважды в неделю в течение шести месяцев, получили значительно более высокие результаты в тестах на самоэффективность, самооценку и осознание своего тела, чем те, кто вел сидячий образ жизни.
Кроме того, превращение физических упражнений в привычку означает, что вы, скорее всего, будете продолжать их с возрастом. Регулярные сердечно-сосудистые упражнения могут значительно снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера в старшем возрасте.
Наносить солнцезащитный крем ежедневно в свои 20 лет является обязательным для здоровой кожи на всю жизнь. Ультрафиолетовое облучение в молодом возрасте способствует появлению до 80% видимых признаков старения, таких как морщины, потеря эластичности, а также повышение риска рака кожи.
Ищите солнцезащитный крем, который обеспечивает широкий спектр защиты от UVA и UVB лучей.
Приоритет хорошего ночного сна - это одна из самых мощных вещей, которые можно сделать для укрепления здоровья и бодрости на долгие годы. Спать стоит от семи до девяти часов в ночь.
Дефицит сна вызывает мешки под глазами, из-за которых вы выглядите старше. Это также может увеличить риск несчастных случаев и негативно сказаться на вашем настроении, физическом и психическом здоровье.
Со временем плохой сон также может повысить риск нескольких хронических заболеваний, включая диабет, болезни сердца и рак.
Низкая костная масса вызвана многими факторами, а именно низкое потребление кальция и витамина D. Одним из продуктов питания, который содержит оба эти питательные вещества в больших количествах, является молоко .
Тем не менее, молочные продукты не всегда подходят для всех. Если вы не едите молочные продукты из-за аллергии или непереносимости, то существует много немолочных источников кальция, богатых витамином D, которые помогут получить питательные вещества, необходимые для поддержания костей.
Одна из важных привычек, которую девушки должны принять в возрасте 20 лет для здорового долголетия - избегать использования пластика во время разогрева пищи.
Исследования показывают, что эндокринные разрушители, такие как бисфенол А (BPA) и фталаты в некоторых пластиковых контейнерах и упаковках, могут быстрее переноситься в пищу во время нагрева.
Химические вещества являются известными разрушителями эндокринной системы, то есть они могут влиять на гормональную систему организма и потенциально приводить к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как гормональный дисбаланс и проблемы с фертильностью.
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