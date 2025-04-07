Секрети молодості: 5 звичок, яких варто дотримуватись з 20 років

Будьте активними щодня

Доктор медичних наук Мелінда Стіл розповіла, що швидка прогулянка, танці чи заняття улюбленим видом спорту зміцнюють тіло, загострюють розум і підвищують настрій.

Фізична активність також може допомогти почуватися більш впевнено, особливо коли справа доходить до догляду за собою та досягнення щоденних цілей.

Дослідження показало, що молоді дорослі, які займалися фізичними вправами принаймні двічі на тиждень протягом шести місяців, отримали значно вищі результати в тестах на самоефективність, самооцінку та усвідомлення свого тіла, ніж ті, хто вів сидячий спосіб життя.

Крім того, перетворення фізичних вправ у звичку означає, що ви, швидше за все, будете продовжувати їх з віком. Регулярні серцево-судинні вправи можуть значно знизити ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера в старшому віці.

Наносьте сонцезахисний крем

Наносити сонцезахисний крем щоденно у свої 20 років є обов’язковим для здорової шкіри на все життя. Ультрафіолетове опромінення в молодому віці сприяє появі до 80% видимих ​​ознак старіння, таких як зморшки, втрата еластичності, а також підвищення ризику раку шкіри.

Шукайте сонцезахисний крем, який забезпечує широкий спектр захисту від UVA та UVB променів.

Надайте пріоритет сну

Пріоритет хорошого нічного сну - це одна з найпотужніших речей, які можна зробити для зміцнення здоров’я та бадьорості на довгі роки. Спати варто від семи до дев’яти годин на ніч.

Дефіцит сну викликає мішки під очима, через які ви виглядаєте старше. Це також може збільшити ризик нещасних випадків і негативно позначитися на вашому настрої, фізичному та психічному здоров’ї.

Згодом поганий сон також може підвищити ризик кількох хронічних захворювань, включаючи діабет, хвороби серця та рак.

Їжте продукти для зміцнення кісток

Низька кісткова маса спричинена багатьма факторами, а саме низьке споживання кальцію та вітаміну D. Одним з продуктів харчування, який містить обидві ці поживні речовини у великих кількостях, є молоко.

Тим не менш, молочні продукти не завжди підходять для всіх. Якщо ви не їсте молочні продукти через алергію або непереносимість, то існує багато немолочних джерел кальцію, багатих вітаміном D, які допоможуть отримати поживні речовини, необхідні для підтримки кісток.

Поміняйте пластикові харчові контейнери

Одна з важливих звичок, яку дівчата повинні прийняти у віці 20 років для здорового довголіття - уникати використання пластику під час розігрівання їжі.

Дослідження показують, що ендокринні руйнівники, такі як бісфенол А (BPA) і фталати в деяких пластикових контейнерах і упаковках, можуть швидше переноситись в їжу під час нагрівання.

Хімічні речовини є відомими руйнівниками ендокринної системи, тобто вони можуть впливати на гормональну систему організму та потенційно призводити до довгострокових проблем зі здоров’ям, таких як гормональний дисбаланс та проблеми з фертильністю.