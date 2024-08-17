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Параллельная реальность киевского метро. 4 тайны, которые скрывает подземка

Киев, Суббота 17 августа 2024 13:04
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Параллельная реальность киевского метро. 4 тайны, которые скрывает подземка Метро - это волшебное место для поколения компьютерных игр (фото: РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Метро уже давно стало локацией для фильмов ужасов, триллеров и кино о постапокалипсисе. Таинственное переплетение тоннелей, лестниц и шахт - и почти гарантированно под землей прячется гораздо больше, чем отмечено на схеме для пассажиров.

РБК-Украина (проект Styler) собрало несколько необычных подземных локаций киевского метрополитена, которые по тем или иным обстоятельствам стали недоступны широкой публике.

Командный бункер управления метрополитеном

В разгар холодной войны между США и СССР возникла идея построить секретный командный бункер в центре Киева для нужд метрополитена. Чтобы скрыть стройку, его начали за зданием завода "Арсенал".

Работы продолжались в три смены, землю вывозили ночью в грузовиках, укрытых брезентом. Когда основные работы были завершены, СССР распался и о секретном строительстве забыли.

Параллельная реальность киевского метро. 4 тайны, которые скрывает подземкаТеперь от этого проекта остались только котельная и заваренный решеткой выход на перегон "Хрещатик-Арсенальная" (фото: go2.kiev.ua)

Заброшенные туннели

В 1981 году начали строить третью линию киевского метро - Сырецко-Печерскую. Для пересадки на красную линию возникли проблемы, потому решили построить новую станцию. Таким образом, появилась станция "Театральная", расположенная между "Крещатиком" и "Университетом". Старые тоннели между этими станциями стали не нужны, их законсервировали.

Параллельная реальность киевского метро. 4 тайны, которые скрывает подземкаДлина законсервированных тоннелей - более 300 метров каждый (фото: go2.kiev.ua)

"Теличка" - лишняя станция

В 1990-х годах началось строительство станции "Теличка". На участке между станцией "Выдубичи" и Южным мостом построили две платформы.

Однако в 1992 году работы были прекращены. Причина остановки - станция расположена в промышленной зоне с недостаточным пассажиропотоком.

По состоянию на 2020 год проект был заморожен.

Параллельная реальность киевского метро. 4 тайны, которые скрывает подземкаСтанция выглядит почти готовой, за исключением декора (фото: go2.kiev.ua)

Целая секретная ветвь метро

ССВ - это служебная соединительная ветвь метро, которая выполняет важные функции для бесперебойной работы киевского подземного транспорта. Этот термин охватывает как пути от станций к депо, так и отдельную ветку, проходящую через центр города.

В Киеве служебная ветвь служит своеобразным "мостиком" между тремя основными линиями. Она обеспечивает возможность перемещения поездов, например, по Святошинско-Броварской линии на Сырецко-Печерскую. Также через эту ветку перевозят вагоны, нуждающиеся в ремонте в Дарницкий ремонтный завод.

Кроме того, ССВ играет ключевую роль в доставке новых вагонов. Они прибывают по железной дороге на ТЧ-1 "Дарница", затем путешествуют по красной линии и, если предназначены для синей линии, попадают туда через этот же туннель.

Раньше мы писали о 5 таинственных подземных сооружениях Украины, захватывающих дух.

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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты "Киев интересный", "Рупор Киевщины", Википедия.

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