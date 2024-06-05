Во Львове обнаружили неизвестный ранее тоннель через весь город. Он тянется на 11 км!

Во Львове диггеры обнаружили огромный подземный тоннель, который тянется на 11 километров через весь город. Внутрь может спокойно разместиться автомобиль, хотя этот тоннель предназначен исключительно для воды.

Что известно об этом подземном тоннеле, как он выглядит и что увидели диггеры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на RDZS.

Как рассказывают исследователи, этот тоннель построили когда-то подземным комбайном - таким, как строят метро. Поэтому о нем знает гораздо меньше львовян, чем об исторической реке Полтве. Однако у них есть кое-что общее - они поражают своим масштабом, а еще - своим запущенным состоянием.

Сейчас это полуаварийный тоннель на глубине 40 м под землей.

В тоннеле очень много мусора. В 2011 году произошла трагедия - ребенок упал на Левандовке (район Львова - ред.) в ответвление этого тоннеля длиной всего 1 км. Но там было столько мусора, что поиски продолжались несколько дней.

Кроме Левандовки, этот масштабный тоннель собирает воды из трети Львова и впадает в Полтву под проспектом Чорновола, у улицы Торфяной. Во время ливня эта часть города несчастна - там всегда затапливает улицы.

Диггеры нашли неизвестный тоннель во Львове (фото: RDZS)

Диггеры спустились на 40 метров под землю, чтобы исследовать самый глубокий участок этого тоннеля между Левандовкой и улицей Варшавской.

"Это одно из самых опасных подземелий, в котором мы когда-либо были! Тоннель трижды проходит под железной дорогой, имеет размытое дно, а грунтовые воды фонтанами бьют из его стен", - делятся впечатлениями исследователи.

Под обычным канализационным люком на улице Брюховицкой открывается лестница в пропасть. Там высота такая, что кажется, что смотришь с крыши девятиэтажки. Так глубоко, что даже мощные фонари едва освещают до дна.

"До нас здесь из диггеров никто еще не бывал. Мы не знали, какие опасности могут ждать, и потому были максимально осторожны", - рассказывают ребята.

Они на всякий случай взяли с собой газоанализатор и противогазы. Лестница оказалась крепкой, а воздух внизу - пригоден для дыхания.

Диггеры нашли неизвестный тоннель во Львове (фото: RDZS)

Последний пролет стремянки к воде съела коррозия. Но диггеры взяли с собой телескопические лестницы и спустились вниз. А там их ожидал загадочный тоннель диаметром 3,3 метра на глубине 40 метров под землей.

"Цель нашего путешествия, кроме исследования тоннеля, была проверка его состояния. Он используется как канализационный коллектор и, судя по согнувшимся лестницам, отсутствующим люкам и мусору: туннель давно не обслуживали", - рассказывают исследователи.

Сначала ребята пошли против течения в сторону улицы Шевченко и Левандовки. Довольно скоро там оказалась запруда из мусора. Она задерживала ил и поднимала уровень воды до пояса. С каждым шагом диггеров из ила выделялся газ, который ветер сносил ниже по течению.

"Это нас и спасало, ведь сероводород смертельно опасен! Стоя по пояс в воде и на горе грязи, мы легко доставали трехметрового потолка руками. Треть коллектора здесь заилена, и так быть не должно!" – добавляют они.

Дальше продвигаться стало опасно и очень тяжело. Начал пищать газоанализатор, сигнализируя о сероводороде из ила. И диггерам пришлось бежать к точке старта.

Диггеры нашли неизвестный тоннель под Львовом (фото: RDZS)

От точки старта в сторону улицы Варшавской - проспект Чорновола тоннель имел ощутимый наклон и быстрое течение. Ила и грязи там уже не было, как и целого дна под ногами. Вместо него торчали острые куски бетона и арматуры.

"Мы будто брели каменистой Тисой, ногами нащупывая ногами дно в мутной воде. Пройденное расстояние мы считали по аварийным выходам из тоннеля, которые стояли каждые 500 метров. К сожалению, ни один не был в рабочем состоянии. Поэтому мы, чтобы выбраться потом на поверхность, должны были возвращаться назад вплоть до места спуска.

Худшее состояние тоннеля было между третьим и четвертым выходами аккурат в районе озера на ул.Винница. Там грунтовые воды пробили бетонные стенки коллектора и, хлопая фонтанами, постепенно размывают их.

Местами дыры в тоннеле были заглушены старыми деревянными кольями. Когда-то так боролись с разрушениями коллектора. Новых кольев ребята не увидели, а вот новые струи - были. Можно сделать вывод, что этот коллектор не обслуживается уже много лет.

Пройдя 2 км по течению, тоннель резко нырнул вниз, до улицы Тоннельной. Идти стало невозможно, потому что течение было сильным, как в Тисе. Выходить ребятам пришлось в том же месте, где они зашли. Идти было труднее - против течения, а потом еще подняться 9 этажей лестницей вверх.

Исследователи рассказали о нелестных выводах своего похода:

Бетонное дно размытое

Со стен бьют грунтовые воды

Некоторые участки очень забиты илом

Аварийные выходы засыпаны мусором

И этот тоннель проходит под дорогами и железной дорогой - поэтому там должны поддерживать в значительно лучшем состоянии.