Эти 10 продуктов способствуют понижению давления. Сохраняйте полезный список

Ученые уже давно обнаружили, что артериальное давление очень зависит от пищи, которую мы употребляем. Так одни продукты могут повышать показатели, а другие наоборот их опускают.

О том, какие 10 привычных продуктов следует есть гипертоникам, чтобы снизить давление, сообщают на ресурсе Eat This, Not That.

Картофель

Один печеный картофель среднего размера обеспечивает 13% суточной нормы калия. Увеличение потребления калия может снизить давление, если у вас гипертония. Чтобы еще больше не повышать показатели - картошку не солите. Лучше добавить греческий йогурт с черным перцем.

Скумбрия

Доказано, что жирная рыба, содержащая необходимые жиры Омега-3, например скумбрия и лосось, снижает артериальное давление. Скумбрию можно есть разными способами.

Добавьте в салат или бутерброд вместе с авокадо и зеленью для полноценного блюда. Выбирая консервированную скумбрию, ищите варианты с меньшим содержанием натрия, поскольку это вещество может повысить давление.

Курица без кожи

Запеченная на гриле курица может помочь вам снизить артериальное давление. Одно исследование показало, что белок в куриных ножках снижает высокие показатели у крыс с гипертонией.

Мясо птицы без кожи может снизить количество насыщенных жиров в вашей пище, что поможет защитить сердце. Чтобы сохранить низкий уровень натрия, приправьте курицу зеленью, специями и черным перцем, а не солью.

Яичные белки

Исследования показывают, что диета, богатая белком, подобным к тому, что содержится в яичных белках, может помочь снизить артериальное давление. Согласно этим данным, взрослые, употребляющие больше белка, имеют более низкий долгосрочный риск высокого кровяного давления. Яичные белки отделены от желтка, следует есть как вареными, так и жареными.

Киви

В исследовании, которое сравнивало способность яблока и киви снижать давление, именно последний фрукт имел большее влияние на показатели. Поэтому эксперты советуют употреблять по 2-3 киви в сутки.

Коричневый рис

Исследования показывают, что нерастворимая клетчатка в коричневом рисе (его еще называют нешлифованным) может помочь снизить давление. Гипертоникам рекомендуют 6-8 порций целозерновых продуктов в день, включая коричневый рис.

Клюква

Эта ягода является источником важнейшего соединения под названием ресвератрол. Одно исследование показало, что это вещество, способствующее красному пигменту клюквы, которое эффективно для предотвращения гипертонии.

Это также относится к другим красным фруктам, таким как клубника и малина. Клюкву можно есть как в свежем виде, так и в консервированном. Главное - без сахара.

Апельсины

У цитрусовых много витамина С. Он способен повышать уровень оксида азота, соединения, которое, как считается, снижает давление. В качестве источника калия и витамина С апельсины и другие цитрусовые могут снижать артериальное давление. Наслаждайтесь свежими фруктами или выжатым соком без добавления сахара.

Миндаль

Как и другие орехи, миндаль является легкой закуской, которую можно добавлять в пищу. Исследования показывают, что миндаль может оказать благоприятное влияние на артериальное давление.

Миндаль содержит около 160 калорий на унцию, что делает его более калорийным перекусом. Наслаждаясь орехами, потребляйте порции, соответствующие вашим энергетическим потребностям, и сочетайте их с менее калорийными продуктами, такими как фрукты и овощи, также благоприятно влияющие на артериальное давление.

Брокколи

Исследования показывают, что соединение, найденное в этих крестоцветных овощах, способно защитить от повышения давления у крыс со спонтанной гипертензией. Специалисты советуют добавлять брокколи в салаты и супы.