Секрет прически Тины Кароль. Как эффектно собрать волосы и превратиться в звезду (видео)

Дело в том, что обычно певица появляется на публике и в видео с идеальными объемными локонами. Но в этот раз она решила поэкспериментировать с образом - в этом ей помог звездный стилист Михаил Прус.

"Вы просили - мы сделали. Туториал на мою прическу", - подписала видео певица.

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Как сделать такую прическу

Начинаем с разделения: делаем центральный пробор по центру и от высшей точки отделяем "треугольник", который затем закручиваем в "гульку".

Далее разделяем: одну зону зачесываем верх и собираем в хвостик маленькой силиконовой резинкой. Затем с помощью гребешка с щетиной и лака с сильной фиксацией убираем весь "пушок".

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Затем распускаем нашу "гульку" и ровняем пробор. Наносим специальный спрей и сушим волосы феном, при этом расчесывая гребешком с щетиной.

Следом каждую со сторон нашего треугольника зачесываем назад и фиксируем невидимкой под нашим хвостиком. Повторяем то же самое с другой стороны, а сам хвостик подчесываем в прикорневой зоне, чтобы придать ему объем. Сверху прическу также можно зафиксировать лаком.

Кончики можно слегка накрутить плойкой или оставить прямыми - на ваше усмотрение.

Как отреагировали в сети на новую прическу Кароль

Некоторым подписчикам понравилась прическа знаменитости, а другие, наоборот, не оценили такой образ:

"Ну это огонь!".

"Вам хорошо так".

"Невероятная! Всегда очаровывает своей улыбкой!".

"Прическа такая красивая и не сложная".

"Ничего особенного, я вот ждала какого-то вау-эффекта, к сожалению, разочаровалась".

Тина Кароль в сценическом образе (фото: instagram.com/tina_karol)