Напередодні ЗНО активізувалися шахраї. Поширюють фейкові відповіді на тести

Напередодні проведення Зовнішнього незалежного оцінювання в Україні активізувалися шахраї. Зловмисники через мережу пропонують придбати нібито відповіді на тести ЗНО-2021.

Про це заявили в Українському центрі оцінювання якості освіти .

Як зазначили в УЦОЯО, шахраї запевняють у надійності та достовірності відповідей на тести ЗНО, а для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки УЦОЯО. Крім того, зловмисники неправомірно ставлять логотип УЦОЯО на свій "сумнівний контент".

"Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО. Аби не стати жертвами шахраїв, робіть свій вибір свідомо, користуйтеся достовірними джерелами, критично оцінюйте інформацію", - наголосили в центрі.

В УЦОЯО додали, що слідкувати за достовірною та актуальною інформацією про ЗНО можна на вебсайті центру, а також офіційних сторінках у соцмережах Facebook, Instagram та каналі в Тelegram.