Що не можна робити під час ЗНО: основні заборони для абітурієнта

В Україні 21 травня стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Абітурієнт повинен знати основні правила, що йому не можна робити на ЗНО.

Основні табу на ЗНО

Не можна спілкуватися під час іспиту з іншими учасниками тестування. Абітурієнт може бути позбавлений права на продовження роботи над тестом, якщо в аудиторії де проводиться тестування він заважає іншим абітурієнтам працювати над тестом або спілкується з іншими абітурієнтами, або передає їм будь-які предмети або матеріали.

Не можна використовувати будь-які способи зв'язку

Учасник ЗНО зобов'язаний покинути аудиторію якщо з'ясується, що він має при собі засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, зберігання та відтворення інформації або друковані чи рукописні матеріали, не передбачені процедурою тестування. Всі особисті речі абітурієнт залишає в спеціально відведеному для цього місці.

Навіть якщо у абітурієнта вимкнений мобільний телефон - він позбавляється права складати тест.

Запізнення

Допуск до пункту тестування починається за 45 хвилин і припиняється за 10 хвилин до початку зовнішнього незалежного оцінювання. Будь-яке запізнення унеможливить проходження тесту, тому рекомендується заздалегідь відвідати пункт тестування і перевірити маршрути проїзду до нього. На пункт тестування бажано з'явитися за 45 хвилин до початку тесту.

Рішення про припинення роботи над тестом.

Рішення про припинення роботи абітурієнта над тестом приймається колегіально уповноваженою особою, відповідальною за пункт тестування та старшим інструктором відповідної аудиторії (якщо порушення відбулося за межами аудиторії - черговим).

Зазначимо, що у 2021 році до програми проведення зовнішнього незалежного оцінювання включено 12 тестових предметів: українська мова, українська мова та література, математика, історія України, біологія, географія, Фізика, хімія, а також англійська, німецька, французька та іспанська мови.

На кожен тест передбачається певна кількість часу.

Скріншот (osvita.ua)