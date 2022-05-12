Секрет тонких мереживних млинців без соди, розпушувача і дріжджів: готуйте тільки так!
Тонкі мереживні млинці можна легко приготувати без додавання соди, розпушувача або дріжджів. Секретом таких млинчиків стане їх основний інгредієнт - манка.
Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Манна крупа - 170 г (повний стакан 200 мл)
- Молоко - 500 мл
- Борошно - 40 г (2 ст. л. з невеликою гіркою)
- Яйця - 3 шт.
- Сіль - 1 щіпка
- Ванільний цукор - 10 г
- Цукор - 40 г (за смаком)
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Вершкове масло - 50 г (для змазування млинчиків)
Покрокове приготування
Яйця змішайте з борошном, дрібкою солі, цукром і ванільним цукром. Добре перемішайте, щоб не було грудочок, 1-2 хвилини.
Влийте молоко, додайте манну крупу і залиште настоюватися на 30 хвилин, щоб манка набухла. Додайте рослинну олію.
Сковороду добре прогрійте, змастіть рослинною олією і витріть майже насухо паперовим рушником. Випікайте млинці до рум'яності.
Готові млинці змастіть вершковим маслом і подавайте гарячими!
Хитрощі для правильних млинчиків:
- Не додавайте борошно у велику кількість рідини. Краще змішати з частиною майбутнього тіста, а потім влийте в основну масу.
- Сковорідка повинна бути дуже добре прогрітою, інакше ніяких "дірочок" на млинці не буде.
- Тісто потрібно перемішувати перед кожним млинцем, так як манка осідає на дно.
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