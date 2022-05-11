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Ніякого борошна і яєць: секретний інгредієнт пишних і ніжних сирників

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Середа 11 травня 2022 17:52
Ніякого борошна і яєць: секретний інгредієнт пишних і ніжних сирників Фото: сирники будуть ніжними і пишними з таким інгредієнтом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сирники - страва, яка вдається не кожному кулінару. Вони або розповзаються і прилипають до сковороди, або виходять грубими "як підметка". Але є лайфхак, який дозволить приготувати ідеальні сирники, не використовуючи при цьому ні яйця, ні борошно.

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Такі сирники не перетворяться в безформну масу і матимуть дуже ніжний смак. Секретним інгредієнтом для наших сирників стане манка.

Інгредієнти:

  • 250 г сиру (не менше 5 % жирності);
  • 20 г солі;
  • 20 г цукру;
  • 2/3 столової ложки манки;
  • Ванілін.

Покрокове приготування

Змішайте по порядку всі інгредієнти, щоб отримати однорідну масу. Сир можна перетерти через сито.

Останньою в тісто всипте манку, ретельно перемішайте. Накрийте миску харчовою плівкою і приберіть масу в холодильник.

У холоді маса повинна простояти дві години. Так манка вбере в себе надлишки вологи, суміш стане густою і щільною.

Розкачайте тісто в ковбаску, поріжте на кружечки і приступайте до термічної обробки.

Обсмажувати сирники найкраще на розігрітій сковороді, змащеній олією або вершковим маслом.

До столу подавайте гарячими зі сметаною, джемом або ягодами.

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