RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Секрет воздушной и нежной паски дома: как сделать тесто идеальным без лишних усилий

Секреты приготовления идеальной паски на Пасху (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Хотите, чтобы ваша паска была воздушной, не черствела и имела тот самый "домашний" вкус, который помнится с детства? Мы собрали главные секреты приготовления теста, которые обеспечат идеальный результат даже без опыта или дорогих ингредиентов.

Как сделать идеальное тесто для пышной и нежной паски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Основа - правильное тесто

Секрет успеха начинается с классического дрожжевого теста. Но вместо сыпать все "на глаз", используйте четкие пропорции:

  • 500 г муки (обязательно просеять)
  • 4 яичных желтка
  • 200 мл теплого молока
  • 100 г растопленного масла
  • 100 г сахара
  • 25 г свежих дрожжей или 7 г сухих дрожжей
  • Ваниль, изюм, цедра лимона - по своему вкусу

Отдельное внимание - дрожжам

Сделайте опару: смешайте молоко, дрожжи, ложку сахара и немного муки. Дайте настояться 20 минут в теплом месте. После этого вводите остальные ингредиенты.

Вымешивание - не спешите

Тесто должно быть эластичным и "живым". Вымешивайте руками или миксером с насадкой 10-15 минут. Затем - дайте ему подняться вдвое (1-1,5 часа в тепле).

Выпекание: не открывайте духовку!

Температура - 160-170 градусов, выпекайте 35-50 минут в зависимости от формы. Не открывайте духовку в первые 30 минут, чтобы паска не "просела".

Маленькие секреты кулинаров

  • Не переборщите с сахаром и маслом - это утяжеляет тесто.
  • Добавьте ложку спирта или коньяка - пасха дольше не портится.
  • Изюм обваляйте в муке, чтобы не осел на дно.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ПасхаРецептыПриготовление