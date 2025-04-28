Секрет молодости: 4 простые вещи, которые стоит делать каждый день

Питайтесь сбалансировано

По словам нутрициолога и тренера Юрия Попка, стоит есть цельные продукты и по минимуму обработанной пищи. В день стоит съедать примерно до килограмма овощей, фруктов и зелени в целом, чтобы собрать норму клетчатки.

Здоровая диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и молочными продуктами с низким содержанием жира, может помочь снизить риск сердечных заболеваний, поддерживая артериальное давление и уровень холестерина.

Сон

Спать нужно минимум 7, а лучше 9 часов беспробудно, чтобы вас ничего не отвлекало.

Во время сна замедляется пульс, снижается артериальное давление. Однако недостаточный сон является фактором риска нежелательных сердечно-сосудистых событий.

Недостаток сна приводит к тому, что артериальное давление остается высоким в течение длительного периода времени, увеличивая риск сердечных заболеваний, инфаркта и сердечной недостаточности.

Физические нагрузки

Стоит выполнять физические нагрузки с дополнительным весом и обязательно должна быть бытовая активность.

Каждый день проходите 7-10 тысяч шагов и выполняйте кардиотренировки с высокой интенсивностью.

Регулярные физические упражнения помогают предотвратить или справиться со многими проблемами со здоровьем, в частности:

инсульт

метаболический синдром

гипертония

сахарный диабет 2 типа

депрессия

тревога

многие виды рака

артрит

Избегайте хронических стрессов

Стресс нарушает нормальный баланс организма, переходя от стабильного состояния к дисбалансу.

Когда реакция на стресс активируется, организм выделяет кортизол и другие гормоны стресса. С повышением уровня активации влияние на организм становится еще более негативным. Обычно уровень кортизола снижается после окончания стрессового события, но хронические стрессоры могут поддерживать высокий уровень кортизола непрерывно, истощая организм на клеточном уровне.

Хронический стресс возникает в течение длительного периода времени (дней, недель, месяцев или лет). Это результат длительных стрессовых факторов, которые часто повторяются со временем.

Он может привести к состоянию дисбаланса в организме, а именно: