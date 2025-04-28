Секрет молодості: 4 прості речі, які варто робити щодня

Харчуйтесь збалансовано

За словами нутриціолога та тренера Юрія Попка, варто їсти цільні продукти та по мінімуму обробленої їжі. В день варто з'їдати приблизно до кілограма овочів, фруктів та зелені в цілому, щоб назбирати норму клітковини.

Здорова дієта, багата фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами та молочними продуктами з низьким вмістом жиру, може допомогти знизити ризик серцевих захворювань, підтримуючи артеріальний тиск і рівень холестерину.

Сон

Спати потрібно мінімум 7, а краще 9 годин безпробудно, щоб вас нічого не відволікало.

Під час сну сповільнюється пульс, знижується артеріальний тиск. Однак недостатній сон є фактором ризику небажаних серцево-судинних подій.

Нестача сну призводить до того, що артеріальний тиск залишається високим протягом тривалого періоду часу, збільшуючи ризик серцевих захворювань, інфаркту та серцевої недостатності.

Фізичні навантаження

Варто виконувати фізичні навантаження з додатковою вагою і обов'язково має бути побутова активність.

Кожен день проходьте 7-10 тисяч кроків і виконуйте кардіотренування з високою інтенсивністю.

Регулярні фізичні вправи допомагають запобігти або впоратися з багатьма проблемами зі здоров’ям, зокрема:

інсульт

метаболічний синдром

гіпертонія

цукровий діабет 2 типу

депресія

тривога

багато видів раку

артрит

Уникайте хронічних стресів

Стрес порушує нормальний баланс організму, переходячи від стабільного стану до дисбалансу.

Коли реакція на стрес активується, організм виділяє кортизол та інші гормони стресу. З підвищенням рівня активації вплив на організм стає ще більш негативним. Зазвичай рівень кортизолу знижується після закінчення стресової події, але хронічні стресори можуть підтримувати високий рівень кортизолу безперервно, виснажуючи організм на клітинному рівні.

Хронічний стрес виникає протягом тривалого періоду часу (днів, тижнів, місяців або років). Це результат тривалих стресових факторів, які часто повторюються з часом.

Він може призвести до стану дисбалансу в організмі, а саме: