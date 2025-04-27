Топ-5 продуктов для обеда, которые способствуют снижению веса без усилий

Хотите похудеть без строгих диет и голодовок? Правильный обед может стать ключом к более быстрым результатам. Названы 5 лучших продуктов, которые стоит добавить в обеденное меню, чтобы эффективно сжигать жир и оставаться сытыми дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Авокадо

Что бы вы ни выбрали на обед - салат, бутерброд или крупу - положите на них немного авокадо (или гуакамоле). Этот кремово-зеленый фрукт имеет большие преимущества для здоровья.

Исследования показали, что употребление авокадо может играть важную роль в снижении артериального давления, улучшении когнитивных функций, поддержании артерий чистыми, способствуя кишечным бактериям, тем самым помогая потере веса.

Авокадо содержит такие антиоксиданты, как каротиноиды, витамины и жирные кислоты, а также другие растительные соединения, которые могут влиять на гормон голода лептин, чтобы помочь быть насыщенными и обуздать аппетит, чтобы избежать чрезмерных перекусов.

Цельные злаки

Замените очищенное зерно (например, белый хлеб) на цельное зерно (например, 100% цельнозерновой хлеб). Цельнозерновые содержат большее количество клетчатки, чем рафинированные.

Достаточное потребление клетчатки положительно влияет на пищеварение и обмен веществ. Кроме того, выбор цельного зерна вместо очищенного может снизить риск развития диабета или сердечных заболеваний. Исследователи подчеркнули важность сосредоточения внимания на качестве углеводов, а не на количестве.

Другие отличные источники цельного зерна включают овсянку, коричневый рис, ячмень, фарро и даже попкорн.

Салат ромен

В дополнение к поддержке потери веса, салат ромен обеспечивает пользу для здоровья, связанную с кожей и зрением. В исследовании, где фрукты и овощи проверяли на их потенциал для контроля веса, первое место заняла листовая зелень.

Салат ромен содержит клетчатку и имеет низкую гликемическую нагрузку, что способствует сытости и контролирует уровень сахара в крови.

Яблоки

Это одни из пяти лучших фруктов для похудения. В яблоках также много антиоксидантов - соединений, которые играют важную роль в профилактике хронических заболеваний.

Нарезанные тонкими ломтиками яблоки также прекрасно дополняют салат и добавляют естественного сладкого хруста.

Молочные продукты

Вопреки распространенному мнению, молочные продукты могут быть еще одним идеальным продуктом, если вы хотите похудеть. Исследование показало, что употребление молочных продуктов в долгосрочной перспективе связано с изменениями в составе тела - главным образом с уменьшением жира и увеличением мышечной массы.

Кисломолочные продукты, в основном творог и йогурт, были связаны со снижением риска сердечных заболеваний и инсультов. Более того, если вам не хватает кальция, молочные продукты являются отличным источником этого минерала, который укрепляет кости.