Секрет блестящих крашанок: бабушкин способ, который удивит всю семью

Как сделать блестящие крашанки на Пасху

Традиционное окрашивание яиц на Пасху имеет еще одно прочтение - например, окрашивание с помощью красного вина. Крашенки, приготовленные таким способом, имеют глубокий бордовый или темно-фиолетовый оттенок с блестящими кристалликами на поверхности. Эффект блеска добавляет им изысканности и превращает в настоящее украшение праздничной корзины.

Чтобы приготовить такие яйца, понадобится минимум ингредиентов: около 10 куриных яиц и 1,5 литра красного сладкого вина. Лучше всего подойдет напиток с насыщенным цветом и высоким содержанием сахара, например, столовое вино типа "мерло" или другие подобные сорта.

Дополнительно можно всыпать 2-3 столовые ложки сахара для усиления эффекта кристаллизации. Именно сахар в процессе нагревания превращается в мелкие блестящие частицы, которые остаются на скорлупе.

Яйца складывают в кастрюлю и заливают вином (фото: скриншот youtube.com/@fairlyedible)

Для начала яйца следует хорошо вымыть и сложить в кастрюлю. Залить их вином так, чтобы жидкость полностью покрывала поверхность. Варить на среднем или сильном огне до полной готовности. Во время приготовления вино частично испаряется, поэтому в помещении появляется характерный аромат - стоит открыть окно или включить вытяжку.

После варки яйца вынимают и перекладывают в меньшую посуду. К ним доливают остатки вина и оставляют настаиваться на ночь. За несколько часов скорлупа постепенно приобретает насыщенный цвет: от темно-синего до фиолетового, в зависимости от сорта вина. Поверхность покрывается мелкими кристаллами, которые красиво блестят под светом.

Яйца складывают сушиться (фото: скриншот youtube.com/@fairlyedible)

Утром крашанки осторожно вынимают из жидкости, раскладывают на тарелке или салфетке и дают полностью высохнуть. Вытирать их не рекомендуется, чтобы не стереть блестящий слой. В результате вы получите праздничные яйца с глубоким тоном и легким блеском - необычно, стильно и без лишних усилий.

Такой метод окрашивания позволяет совместить традицию с современной эстетикой. А главное - создает настоящий эффект "вау", который точно оценят как взрослые, так и дети.