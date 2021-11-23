Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів

Пандемія коронавірусу в усьому світі сильно змінила можливість подорожувати. І після відкриття кордонів, ціни на туристичні путівки стали досить високими. Єгипет - одна з небагатьох країн, яка як і раніше доступна для багатьох українців.

Однак і там можна заощадити, і не витрачати зайві гроші, якщо знати кілька корисних лайфхаків. Про це пише Meta.

Обмін грошей

У Єгипті не потрібно йти в банк або шукати обмінний пункт. Там стоять спеціальні банкомати для туристів, де можна поміняти гроші за вигідним курсом і з мінімальною комісією.

Здійснити процедуру можна без використання банківської карти.

Запасіться дрібними грошима

Перед поїздкою запасіться купюрами дрібного номіналу - в один долар або один євро.

Це допоможе вам забезпечити собі максимально якісний сервіс. Дрібниця вам стане в пригоді для того, щоб роздавати чайові.

Обережніше з екскурсіями

Не купуйте екскурсії де попало. У Єгипті тури пропонують прямо на вулиці, і за дуже вигідними цінами.

Однак, ризик потрапити на шахраїв – дуже великий. Вам можуть надати неякісні послуги або просто втекти разом з вашими грошима.

Купуйте екскурсії тільки у перевірених продавців і уточніть перед поїздкою цей момент зі своїм туроператором.

Фокус з громадським транспортом

У курортних містах Єгипту, в тому числі й в Шарм-ель-Шейху курсують біло-блакитні автобуси.

У них немає фіксованої ціни проїзду і коли туристи запитують ціну, їм відповідають зазвичай – не менше 3 доларів.

Однак проїзд для місцевого населення становить всього один долар. Тому можете сміливо давати при вході в транспорт один долар і називати потрібну вам зупинку.

Будьте гранично уважні

Туристи в Єгипті - не тільки спосіб заробітку для місцевих бізнесменів. Відпочиваючих дуже люблять злодії та шахраї.

Тому, завжди будьте уважні, не довіряйте незнайомцям, перераховуйте гроші при покупках.

Торгувати

На ринках і в магазинах Єгипту туристам завжди говорять завищену ціну на будь-який товар. Не соромтеся і починайте торгуватися - у вас є шанс знизити її до максимальної низької.

Якщо продавець вперто стоїть на своєму, то удавайте, що хочете піти та пошукати щось дешевше. Найчастіше в такому випадку називається ціна набагато нижче.