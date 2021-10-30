Названо найкращі місця для подорожей у 2022 році: збережіть, щоб не забути
У Lonely Planet розповіли, куди поїхати в 2022-му (фото: pexels.com)
Зараз більша частина світу повільно, але впевнено відновлюється після піку пандемії коронавірусу. І багато країн відкривають свої кордони для туристів. Тому саме час задуматися, куди можна було б "махнути" наступного року.
Допомогти подорожуючим визначитися з туристичними напрямами вирішили автори відомого видання Lonely Planet.
У книзі "Lonely Planet Best in Travel 2022" зібрані кращі міста, регіони і країни світу, які було б дуже круто відвідати після Нового року.
Топ-10 країн для відвідування у 2022 році
- Острови Кука
- Норвегія
- Маврикій
- Беліз
- Словенія
- Ангілья
- Оман
- Непал
- Малаві
- Єгипет
Якщо ви хочете чогось більш конкретного, тоді тримайте топ-10 регіонів для подорожей від Lonely Planet.
Кращі регіони для подорожей у 2022-му
- Вест-фьорди (Ісландія)
- Західна Вірджинія (США)
- Сішуанбаньна-Дайська автономна префектура (Китай)
- Лінія узбережжя Кента (Велика Британія)
- Пуерто-Ріко (США)
- Сікоку (Японія)
- Пустеля Атакама (Чилі)
- Живописний край (Scenic Rim) (Австралія)
- Острів Ванкувер (Канада)
- Бургундія (Франція)
І нарешті - 10 найрекомендованіших для подорожей міст.
Топ кращих міст для туристів у 2022 році
- Окленд (Нова Зеландія)
- Тайбей (Тайвань)
- Фрайбург (Німеччина)
- Атланта (США)
- Лагос (Нігерія)
- Нікосія (Кіпр)
- Дублін (Ірландія)
- Меріда (Юкатан) (Мексика)
- Флоренція (Італія)
- Кьонджу (Південна Корея)
Раніше ми писали про 20 кращих термальних локацій в Європі для відвідування у 2021 році.