Как сэкономить во время поездки в Египет: полезный лайфхак для украинских туристов
Пандемия коронавируса во всем мире сильно изменила возможность путешествовать. И после открытия границ, цены на туристические путевки стали довольно высокими. Египет – одна из немногих стран, которая по-прежнему доступна для многих украинцев.
Однако и там можно сэкономить, и не тратить лишние деньги, если знать несколько полезных лайфхаков. Об этом пишет Meta.
Обмен денег
В Египте не нужно идти в банк или искать обменный пункт. Там стоят специальные банкоматы для туристов, где можно поменять деньги по выгодному курсу и с минимальной комиссией.
Совершить процедуру можно без использования банковской карты.
Запаситесь мелкими деньгами
Перед поездкой запаситесь купюрами мелкого номинала – в один доллар или один евро.
Это поможет вам обеспечить себе максимально качественный сервис. Мелочь вам пригодится для того, чтобы раздавать чаевые.
Осторожнее с экскурсиями
Не покупайте экскурсии где попало. В Египте туры предлагают прямо на улице, и по очень выгодным ценам.
Однако, риск попасть на мошенников – очень велик. Вам могут оказать некачественные услуги или просто удрать вместе с вашими деньгами.
Покупайте экскурсии только у проверенных продавцов и уточните перед поездкой этот момент со своим туроператором.
Фокус с общественным транспортом
В курортных городах Египта, в том числе и в Шарм-ель-Шейхе курсируют бело-голубые автобусы.
В них нет фиксированной цены проезда и когда туристы спрашивают цену, им отвечают обычно – не меньше 3 долларов.
Однако проезд для местного населения составляет всего один доллар. Поэтому можете смело давать при входе в транспорт один доллар и называть нужную вам остановку.
Будьте предельно внимательны
Туристы в Египте – не только способ заработка для местных бизнесменов. Отдыхающих очень любят воры и мошенники.
Поэтому, всегда будьте внимательны, не доверяйте незнакомцам, пересчитывайте деньги при покупках.
Торгуйтесь
На рынках и в магазинах Египта туристам всегда говорят завышенную цену на любой товар. Не стесняйтесь и начинайте торговаться – у вас есть шанс снизить ее до максимальной низкой.
Если продавец упрямо стоит на своем, то делайте вид, что хотите уйти и поискать что-то дешевле. Чаще всего в таком случае называется цена намного ниже.
Напомним, ранее мы писали о том, что ждет украинских туристов на курортах Египта в ноябре 2021.
А также рассказывали о том, что названы лучшие места для путешествий в 2022 году.