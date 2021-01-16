Сьогодні Україна вшановує пам'ять легендарних "кіборгів": історія героїчної оборони ДАП

16 січня День пам'яті захисників Донецького аеропорту (колаж РБК-Україна)

Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників Донецького аеропорту - легендарних "кіборгів", які протягом 242 днів героїчно обороняли ДАП від російських окупантів та бойовиків "ДНР" на Донбасі.

Всеукраїнський день пам'яті захисників Донецького аеропорту щороку відзначається 16 січня і був встановлений за ініціативою українських воїнів, які з травня 2014 року по січень 2015-го дня захищали цей стратегічний об'єкт, передали в прес-службі Генерального штабу ЗСУ.

"За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників ДАПу назвали "кіборгами", а форпост українських кіборгів став символом української мужності, оплотом українського духу", - йдеться у публікації.

В Генштабі нагадали, що оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.

Всі ці дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і російським бойовикам-терористам, наполегливо відстоюючи маленький клаптик української землі.

"Бої за Донецький аеропорт почались 26 травня 2014 року, коли російськко-кремлівські терористи та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька. Цього ж дня українські військові, завдяки скоординованим діям підрозділів Повітряних Сил ЗСУ, Командування десантно-штурмових військ ЗСУ, Сухопутних військ ЗСУ, Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, завдали удар по позиціях російських терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем", - розповіли в Генштабі.

Відео: Українські "кіборги" захищали Донецький аеропорт від окупантів 242 дні

Пізніше окупанти здійснювали нескінченні спроби відібрати контроль над аеропортом, але українські "кіборги" не здавали позицій і навіть під шквальним вогнем тримали оборону.

Захисники Донецького аеропорту - "кіборги" (фото: Сергій Лойко)

На січень 2015 року припали найкривавіші та найзапекліші бої. 13 січня в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків звалилася диспетчерська вежа, зображення якої стало символом оборони аеропорту. Далі бої йшли за поверхи нового терміналу.

18-20 січня 2015-го українські військові утримували перший поверх, а підвал і верхні поверхи контролювалися противником. Кремлівські терористи збройних сил РФ, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і поранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх.

Зруйнований Донецький аеропорт (фото: facebook.com / Ігор Іванов)

Так, "кіборги" вистояли, не встояв бетон.

Відео: Історія оборони Донецького аеропорту

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