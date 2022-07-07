Сьогодні свято Івана Купала: що заборонено робити, головні прикмети
Фото: Івана Купала 2022 (РБК-Україна)
7 липня відзначається свято Івана Купала. Це одне з головних свят календаря слов'янських народів.
Що не можна робити в цю дату, головні прикмети і заборони - читайте в матеріалі Styler.
Івана Купала - це традиційне старослов'янське свято, яке пройшло крізь століття і дуже подобається українцям.
Вважається, що ніч на Івана Купала володіє чарівними властивостями, в цей час нечисть виходить до живих і гуляє між ними. З цим і пов'язана традиція палити багаття як захист від нечистої сили і символ світла, сонця.
Головні прикмети на Івана Купала
- Якщо вмитися ранковою росою 7 липня, можна поліпшити своє здоров'я і примножити красу.
- Якщо на Івана Купала йдуть дощі, все літо буде спекотним і посушливим.
- У ніч на Івана Купала зоряне небо пророкує хороший урожай.
- Багато роси вранці на Івана Купала - теж до хорошого врожаю.
- Якщо побачити змію на Івана Купала, скоро станеться біда.
Що не можна робити в цей день
- У цей день не можна купатися у водоймах, оскільки нечиста сила може затягнути під воду.
- Не можна продавати, давати в борг або просто віддавати щось з сім'ї, інакше разом з відданим може піти щастя і благополуччя з дому.
- Не можна в цей день підіймати з землі побачені гроші — за прикметою, в майбутньому підняв чекає злидні; прикраси — належить розставання з другою половинкою і гаманці — прикмета до великих витрат.
- У свято Івана Купали не можна зірваний Чарівна квітка папороті, що приносить любов, щастя і багатство, нести близько до тіла, інакше можна зіткнутися з нечистю, що загрожує серйозними наслідками для життя.
- Не можна в цей день їсти обітну кашу – традиційне обрядове блюдо свята Івана Купала, – на самоті.
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