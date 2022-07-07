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Сьогодні свято Івана Купала: що заборонено робити, головні прикмети

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Четвер 07 липня 2022 06:03
Сьогодні свято Івана Купала: що заборонено робити, головні прикмети Фото: Івана Купала 2022 (РБК-Україна)
Автор: Styler

7 липня відзначається свято Івана Купала. Це одне з головних свят календаря слов'янських народів.

Що не можна робити в цю дату, головні прикмети і заборони - читайте в матеріалі Styler.

Івана Купала - це традиційне старослов'янське свято, яке пройшло крізь століття і дуже подобається українцям.

Вважається, що ніч на Івана Купала володіє чарівними властивостями, в цей час нечисть виходить до живих і гуляє між ними. З цим і пов'язана традиція палити багаття як захист від нечистої сили і символ світла, сонця.

Головні прикмети на Івана Купала

  • Якщо вмитися ранковою росою 7 липня, можна поліпшити своє здоров'я і примножити красу.
  • Якщо на Івана Купала йдуть дощі, все літо буде спекотним і посушливим.
  • У ніч на Івана Купала зоряне небо пророкує хороший урожай.
  • Багато роси вранці на Івана Купала - теж до хорошого врожаю.
  • Якщо побачити змію на Івана Купала, скоро станеться біда.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не можна купатися у водоймах, оскільки нечиста сила може затягнути під воду.
  • Не можна продавати, давати в борг або просто віддавати щось з сім'ї, інакше разом з відданим може піти щастя і благополуччя з дому.
  • Не можна в цей день підіймати з землі побачені гроші — за прикметою, в майбутньому підняв чекає злидні; прикраси — належить розставання з другою половинкою і гаманці — прикмета до великих витрат.
  • У свято Івана Купали не можна зірваний Чарівна квітка папороті, що приносить любов, щастя і багатство, нести близько до тіла, інакше можна зіткнутися з нечистю, що загрожує серйозними наслідками для життя.
  • Не можна в цей день їсти обітну кашу – традиційне обрядове блюдо свята Івана Купала, – на самоті.

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