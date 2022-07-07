Сегодня праздник Ивана Купала: что запрещено делать, главные приметы
Фото: Ивана Купала 2022 (РБК-Украина)
7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Это один из главных праздников календаря славянских народов.
Что нельзя делать в эту дату, главные приметы и запреты - читайте в материале Styler.
Ивана Купала – это традиционный старославянский праздник, который прошел сквозь века и очень нравится украинцам.
Считается, что ночь на Ивана Купала обладает волшебными свойствами, в это время нечисть выходит к живым и гуляет между ними. С этим и связана традиция жечь костер как защиту от нечистой силы и символ света, солнца.
Главные приметы на Ивана Купала
- Если умыться утренней росой 7 июля, можно улучшить свое здоровье и приумножить красоту.
- Если на Ивана Купала идут дожди, все лето будет жарким и засушливым.
- В ночь на Ивана Купала звездное небо предсказывает хороший урожай.
- Много росы утром на Ивана Купала – тоже к хорошему урожаю.
- Если увидеть змею на Ивана Купала, скоро произойдет беда.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день нельзя купаться в водоемах, поскольку нечистая сила может затащить под воду.
- Нельзя продавать, давать в долг или просто отдавать что-то из семьи, иначе вместе с отданным может уйти счастье и благополучие из дома.
- Нельзя в этот день поднимать с земли увиденные деньги — по примете, в будущем поднявшего ждет нищета; украшения — предстоит расставание со второй половинкой и кошельки — примета к большим тратам.
- В праздник Ивана Купалы нельзя сорванный волшебный цветок папоротника, приносящий любовь, счастье и богатство, нести близко к телу, иначе можно столкнуться с охраняющей его нечистью, что чревато серьезными последствиями для жизни.
- Нельзя в этот день есть обетную кашу – традиционное обрядовое блюдо праздника Ивана Купала, – в одиночестве.
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