Сьогодні починається Ханука 2021: що суворо заборонено у велике свято

Важливі традиції Хануки

Кількість свічок в ханукії залежить від дня святкування. Так, в перший день запалюють тільки одну свічку, у другій - дві, і так далі, поки не будуть горіти всі вісім.

Цікаво, що кожна нова свічка додається зліва направо, а запалюють їх від спеціально світильника - шамаша - дев'ятої, центральної свічки в свічнику.

Шамаш - це перша свічка, яку запалюють в кожен з восьми вечорів свята, і від неї запалюють всі інші свічки.

Ханукальний світильник часто виставляють біля вікна, щоб його змогли побачити люди з вулиці. Таким чином виповнюється вказівка про оприлюднення великого дива Хануки.

У святкові дні прийнято їсти і веселитися. На стіл подають пончики з фруктами або шоколадом, які посипають цукровою пудрою, смажений хліб з часником, а також смажені картопляні оладки латкес, чимось схожі на наші деруни.

У свічник кожен день встановлюють нові палаючі свічки. Всього прийнято використовувати 44 свічки на Хануку, але їх може бути і більше. Ханукію запалюють до заходу, і вона повинна світитися ще, як мінімум, півгодини після настання темряви.

Що суворо заборонено робити на Хануку

Поститися, так як дні Хануки - ситні, дотримуватися обмежень в їжі не можна.

Жінкам - виконувати будь-яку роботу під час горіння свічок. Адже в дні Хануки згадують про великі часи. Тоді в ході повстання євреї скинули панування сирійських греків і врятували жінок від жорстоких знущань.

Використовувати світло ханукальних свічок в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання і т. п.

Не можна залишати олію і гноти після закінчення свята. Всі ці атрибути Хануки потрібно спалити.