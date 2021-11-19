Наближається Різдвяний піст: що суворо заборонено робити крім обмежень в харчуванні
Різдвяний піст розпочнеться вже наприкінці листопада і триватиме до самого Святвечора, коли наші столи будуть накриті традиційними 12-ма пісними стравами напередодні великого свята - Різдва Христового.
Яких важливих заборон крім харчування потрібно дотримуватися під час посту - читайте нижче в матеріалі Styler.
Розпочнеться Різдвяний піст 28 листопада 2021 року і триватиме сорок днів - до 6 січня 2022-го.
Що не можна робити в цей час
Звичайно ж, в першу чергу піст - це відмова від м'яса, яєць, молочних продуктів, алкоголю.
Але головною метою цього часу є смирення, очищення від поганих думок, роздуми про прожитий рік, духовне очищення, наповнення себе світлою позитивною енергетикою.
Під час посту забороняється курити, лихословити, відвідувати галасливі, розважальні заходи, заздрити, лаятися, ображати ближніх.
У ці сорок днів слід бути добрим до людей, терплячіше ставитися до їх недоліків, прощати старі помилки, миритися з тими, з ким у сварці.
Які обмеження в харчуванні повинні бути під час посту?
Вся їжа повинна бути максимально простою, дієтичною, рослинного походження. Додайте більше бобових, грибів, горіхів, ніж у звичайному раціоні, щоб компенсувати нестачу тваринного білка.
Не слід зловживати соліннями, маринованими стравами, щоб не було проблем зі шлунком і кишечником, які очищаються на рослинній дієті.
Пост можна дотримуватися далеко не всім
Людям, у яких є проблеми з шлунково-кишковим трактом, преддіабет або діабет краще відмовитися від обмежень в харчуванні. Протипоказаннями є також важкі хвороби, типу онкології.
Також не варто поститися дітям до семи років, вагітним жінкам.
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