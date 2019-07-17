Ні собі, ні людям: Укрзалізниця вирішила підзаробити на безкоштовному сервісі (фото)

Сервіс Укрзалізниці знову відзначився не в найкращу сторону. У центрі очікування на одеському залізничному вокзалі вирішили підзаробити, закривши розетки від пасажирів панелями. Тепер зарядити мобільні пристрої можна тільки платно. Про це повідомив Віталій Сорочан у Facebook.

Незважаючи на розпорядження про вільний доступ пасажирів до розеток, на одеському вокзалі вирішили зробити інакше.

"Не без участі "пересувної страшилки залізничників" - пана Олександр Рудоманов не так давно було видано розпорядження про вільний доступ пасажирів до розеток для зарядки мобільних пристроїв. На вокзалі станції "Одеса-Головна" у реалізації цих вимог пішли своїм шляхом, за принципом собаки на сіні. Тут просто закрили наявні розетки на першому поверсі вокзалу декоративними панелями (див. фото). Ні собі, ні людям. Тепер, як і раніше, зарядитися можна лише платно: або у "Сервісному центрі", або у чергового в залі очікування на другому поверсі", - повідомив Сорочан.

Скріншот поста (facebook.com/publiccontrolUZ)

Фото: Розетки на вокзалі заховали (facebook.com/publiccontrolUZ)

Також Володимир повідомив про те, що зал очікування вокзалу ніхто не патрулює. Там знаходяться люди без постійного місця проживання, яких ніхто не перевіряє.

"До речі, про залу очікування. Сьогодні мені довелося провести на вокзалі біля двох годин. За цей час не побачив я ні поліцейського патруля, ні іншої служби охорони. З таким відношенням до безпеки можна дочекатися, що мінування буде не чиєюсь хуліганською витівкою, а реальністю. Зате в залі очікування дуже комфортно розлігся на кріслах якийсь чолов'яга, що своїм виглядом та запахом дуже нагадував безхатченка, а частим та глибоким кашлем - клієнта туберкульозної лікарні", - написав він.

В коментарях до посту відзначили, що такий сервіс дуже типовий для міста Одеси. Також люди зазначили, що туалет в ресторані швидкого харчування Макдональдс краще, ніж на вокзалі.

Голосом ведучого програми "Що? Де? Коли?": А тепер, увага, питання. Чому в Макдональдсі безкоштовний туалет чистіше і приємніше, ніж платний в Укрзалізниці?

Було б дивно бачіті таке десь в іншому місці, а не в Одесі. А так все типово по-одеськи.

Скріншот коментарів (facebook.com/publiccontrolUZ)

Як раніше ми писали, київська міська електричка викликала сильне обурення у користувачів мережі. Справа в тому,15 липня, вранці на станції "Троєщина-2" не всі змогли сісти в електричку і деякі їхали зацеперами.

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