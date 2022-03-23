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Як зробити шкідливі напівфабрикати кориснішими: відповідь лікарів

Новость на русском →
Середа 23 березня 2022 15:28
Як зробити шкідливі напівфабрикати кориснішими: відповідь лікарів Фото: Як зробити шкідливі напівфабрикати кориснішими (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Напівфабрикати - зручна і смачна їжа, яку можна тримати про запас в морозильній камері і швидко готувати. Проте користі у таких стравах не надто багато.

Як зробити пельмені, вареники, котлети та інші страви не тільки смачними, а ще й корисними - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Розберемося, що таке напівфабрикати

Не все заморожене - напівфабрикат. Наприклад, заморожений горошок чи полуниця, піца, лазанья - не є такими.

Напівфабрикат - продукт, який перед вживанням треба додатково готувати. А не просто розморожувати чи розігрівати. Це - вареники, пельмені, зрази, котлети, налисники тощо.

Що поганого в напівфабрикатах?

Продукти з тістом зазвичай містять його багато, а начинки мало. Тісто налисників чи пельменів належить до категорії "рафіновані вуглеводи", бо зроблене з білого борошна.

М'ясо в таких продуктах зазвичай містить багато технічних жирів (маргарини з трансжирами чи суміші жирів для фритюру). До того ж фарш для пельменів чи котлет далеко не завжди роблять з якісного м’яса.

Як зробити страву з напівфабрикатами більш корисною?

  • Додайте овочі, приберіть майонез, і обирайте ті варіанти готової їжі, де менше тіста. Наріжте свіжі помідори чи запечений буряк.
  • Зробіть наявність овочів пріоритетом та завжди поповнюйте їхні запаси у холодильнику.
  • Майонез в якості соусу замініть сметаною, грецьким чи звичайним йогуртом, олією, тертим сиром, лимонним соком.
  • Обирайте здоровіші опції: просто котлету, а не пельмені; сирники, а не налисники з сиром; заморожені вишні, а не вареники з вишнями. Вишню можна з’їсти з йогуртом чи кисломолочним сиром.
  • Купіть заморожені овочі та приготуйте їх. Додати поживності можна завдяки сиру та каші до овочів.
  • Використовуйте прянощі. Напівфабрикати готують практично без них, аби смак був універсальним. Чорний перець, орегано, чебрець, мелений коріандр підуть на користь.

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