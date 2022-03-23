Как сделать вредные полуфабрикаты полезнее: ответ врачей

Полуфабрикаты - удобная и вкусная еда, которую можно держать про запас в морозильной камере и быстро готовить. Однако пользы в таких блюдах не слишком много.

Как сделать пельмени, вареники, котлеты и другие блюда не только вкусными, а еще и полезными - читайте ниже в нашем материале Styler .

Разберемся, что такое полуфабрикаты

Не все замороженное - полуфабрикат. Например, замороженный горошек или клубника, пицца, лазанья - не являются таковыми.

Полуфабрикат - продукт, который перед употреблением надо дополнительно готовить. А не просто размораживать или разогревать. Это - вареники, пельмени, зразы, котлеты, налистники и тому подобное.

Что плохого в полуфабрикатах?

Продукты с тестом обычно содержат его много, а начинки мало. Тесто налистников или пельменей относится к категории "рафинированные углеводы", потому что сделано из белой муки.

Мясо в таких продуктах обычно содержит много технических жиров (маргарины с трансжирами или смеси жиров для фритюра). К тому же фарш для пельменей или котлет далеко не всегда делают из качественного мяса.

Как сделать блюдо с полуфабрикатами более полезным?