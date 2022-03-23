Как сделать вредные полуфабрикаты полезнее: ответ врачей
Полуфабрикаты - удобная и вкусная еда, которую можно держать про запас в морозильной камере и быстро готовить. Однако пользы в таких блюдах не слишком много.
Как сделать пельмени, вареники, котлеты и другие блюда не только вкусными, а еще и полезными - читайте ниже в нашем материале Styler.
Разберемся, что такое полуфабрикаты
Не все замороженное - полуфабрикат. Например, замороженный горошек или клубника, пицца, лазанья - не являются таковыми.
Полуфабрикат - продукт, который перед употреблением надо дополнительно готовить. А не просто размораживать или разогревать. Это - вареники, пельмени, зразы, котлеты, налистники и тому подобное.
Что плохого в полуфабрикатах?
Продукты с тестом обычно содержат его много, а начинки мало. Тесто налистников или пельменей относится к категории "рафинированные углеводы", потому что сделано из белой муки.
Мясо в таких продуктах обычно содержит много технических жиров (маргарины с трансжирами или смеси жиров для фритюра). К тому же фарш для пельменей или котлет далеко не всегда делают из качественного мяса.
Как сделать блюдо с полуфабрикатами более полезным?
- Добавьте овощи, уберите майонез, и выбирайте те варианты готовой еды, где меньше теста. Нарежьте свежие помидоры или запеченную свеклу.
- Сделайте наличие овощей приоритетом и всегда пополняйте их запасы в холодильнике.
- Майонез в качестве соуса замените сметаной, греческим или обычным йогуртом, маслом, тертым сыром, лимонным соком.
- Выбирайте более здоровые опции: просто котлету, а не пельмени; сырники, а не блинчики с сыром; замороженные вишни, а не вареники с вишнями. Вишню можно съесть с йогуртом или творогом.
- Купите замороженные овощи и приготовьте их. Добавить питательности можно благодаря творогу и каше к овощам.
- Используйте пряности. Полуфабрикаты готовят практически без них, чтобы вкус был универсальным. Черный перец, орегано, тимьян, молотый кориандр пойдут на пользу.
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