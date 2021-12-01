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Україні прогнозують дефіцит продуктів: що з їжі подорожчає

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Середа 01 грудня 2021 10:16
Україні прогнозують дефіцит продуктів: що з їжі подорожчає Фото: в Україні прогнозується дефіцит продуктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні після Нового року очікується подорожчання продуктів, а також їх дефіцит.

Такий прогноз озвучив на каналі "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

Що подорожчає у 2022 році

Експерт вважає, що після Нового року в країні подорожчає ще більше соняшникова олія, цукровий буряк, гречка.

"Ми вже не в змозі забезпечити себе цукровим буряком. Тому що буряк ми будемо імпортувати з Польщі. Виробництво соняшникової олії скоротилося на 14,5%. Воно буде дорожче і ми його будемо звідкись імпортувати, значить соняшникова олія подорожчає слідом за гречкою, цукром і так далі", - повідомив він.

Причина подорожчання

Співак зазначив, що вже в першому кварталі 2022 року українці відчують на собі подорожчання продуктів харчування. Через це на продовольчому ринку можливий дефіцит їжі.

До причин подорожчання відносяться підвищення тарифів на газ, вантажні перевезення, також бізнесменам підвищили податки.

"Лютий, березень - ось інерційна економічна складова вдарить за цінами, тому що в собівартості продуктів харчування є газ, є тарифи на вантажні перевезення. А сьогодні всім підприємцям підвищили податки. І все разом ось таким сніжним комомо призведе до того, що в кінці першого кварталу 2022 року ми дуже відчуємо і дефіцит на продовольчому ринку і підвищення цін", - резюмував він.

Як ми раніше писали, експерти розповіли, чому дорожчають продукти харчування і коли закінчиться зростання цін.

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