9 хитрощів на кухні, які перевернуть ваш підхід до приготування їжі

Готування може видатися простим буденним процесом, але і тут є багато нюансів та хитрощів. Знаючи і застосовуючи їх, ви можете повністю змінити підхід до приготування їжі.

Хитрість № 1

Перед варінням яєць зробіть у шкаралупі отвір і проваріть яйця 5 хвилин. Яйця не тріснуть під час варіння, а жовток буде ідеально кремовим.

Хитрість № 2

Твердий сир збереже свою свіжість, якщо покласти його з кількома кубиками цукру в герметичну ємність.

Хитрість № 3

Якщо сир занадто м’який і розсипається при натиранні, покладіть його в морозилку на 30 хвилин і злегка змочіть тертку оливковою олією.

Хитрість № 4

Вимочіть або зваріть м'ясо в молоці, щоб воно вийшло м'яким і соковитим. Це працює зі свинячими відбивними: залиште м'ясо на кілька годин в молоці з додаванням цибулі.

Хитрість № 5

Щоб млинці не стікали жиром і залишалися ідеально сухими, додайте трохи олії в тісто замість сковороди. Додавайте олію останнім і не надто сильно перемішуйте.

Хитрість № 6

Щоб олія не розбризкувалася під час приготування стейків або відбивних, додайте в неї трохи солі.

Хитрість № 7

Покладіть на краї каструлі дерев’яну ложку, завдяки якій суп, що вариться, не виливатиметься.

Хитрість № 8

Щоб їжа не прилипала до сковорідки, перед смаженням насипте на поверхню пательні товстий шар солі та ввімкніть плиту, щоб сковорода розігрілася. Коли сіль почне стрибати, висипте її та починайте смажити свою страву.

Хитрість № 9

Замочіть цибулю в холодній воді та періодично промивайте ніж, щоб трохи розбавити подразні речовини і не плакати під час нарізання.