ЗСУ звільнили 8 тисяч квадратних км, на половині територій завершили стабілізаційні заходи

Українські військові вже звільнили близько 8 тисяч квадратних кілометрів нашої території від російських окупантів. На половині з них ще тривають стабілізаційні заходи.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

"Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває", - сказав він.

Зеленський зазаначив, що на деокупованих територіях виявляють залишки окупаційних військ та диверсійних груп, а також затримують колаборантів і повертають повну безпеку.

Також президент зазначив, що Держприкордонній службі доручено забезпечити повну охорону державного кордону на звільнених від російських окупантів територіях.