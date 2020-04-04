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Зробив зауваження: принц Гаррі виставив на посміховисько Меган Маркл

STYLERПерсони    04.04.2020 - 08:26
Зробив зауваження: принц Гаррі виставив на посміховисько Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл і принц Гаррі ледь не посварилися

Меган Маркл озвучила документальний фільм "Слон" і режисери вирішили поділитися враженнями про роботу екс-герцогині в Disney. Виявляється, принц Гаррі неодноразово поправляв свою дружину і робив зауваження. Про це інформує People.

Спочатку принц Гаррі супроводжував дружину в студію звукозапису. За словами режисерів Марка Линфилда, Роя Конлі і Ванесси Берловиц, Меган досить швидко налагодила контакт з творцями фільму під час поїздки в Ботсвану.

"Маркл здивував розповідь про матріархат у слонів. Вона була просто зачарована цим", - згадала реакцію Маркл під час розмови за вечерею Лінфілд.

У жовтні Меган зробила озвучку в лондонській студії Pinewood, залишивши немовля Арчі вдома. У Гаррі також був "свій голлівудський момент на знімальному майданчику". Фільм виходить 3 квітня.

"Він зробив невелике зауваження. Гаррі поправляв її вимову",- розсміявся Лінфілд. При цьому Меган самостійно імпровізувала. Ті, хто працював з екс-герцогинею відзначили, що вона старанний професіонал і прагнула зробити все максимально правильно.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі планують другу дитину.

Ми писали, що Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум. Маркл занадто схвильована ситуацією щодо вірусу і навіть чути не хоче про те, що Гаррі може повернутися у Британію.

А також про те, що Кейт Міддлтон принизила Меган Маркл і перехопила пальму першості.

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