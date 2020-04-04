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Сделал замечание: принц Гарри выставил на посмешище Меган Маркл

STYLERПерсоны    04.04.2020 - 08:26
Сделал замечание: принц Гарри выставил на посмешище Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл и принц Гарри едва не поссорились

Меган Маркл озвучила документальный фильм "Слон" и режиссеры решили поделиться впечатлениями о работе экс-герцогини в Disney. Оказывается, принц Гарри неоднократно поправлял свою супругу и делал замечания. Об этом информирует People.

Сначала принц Гарри сопроводил жену в студию звукозаписи. По словам режиссеров Марка Линфилда, Роя Конли и Ванессы Берловиц, Меган довольно быстро наладила контакт с создателями фильма во время поездки в Ботсвану.

"Маркл удивил рассказ о матриархате у слонов. Она была просто очарована этим", - вспомнила реакцию Маркл во время разговора за ужином Линфилд.

В октябре Меган сделала озвучку в лондонской студии Pinewood, оставив младенца Арчи дома. У Гарри также был "свой голливудский момент на съемочной площадке". Фильм вышел 3 апреля.

"Он сделал небольшое замечание. Гарри поправлял ее произношение",- рассмеялся Линфилд. При этом Меган самостоятельно импровизировала. Те, кто работал с экс-герцогиней отметили, что она прилежный профессионал и стремилась все сделать максимально правильно.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри планируют второго ребенка.

Мы писали, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум. Маркл слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию.

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