Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна

Андрій Макаревич зробив заяву про Володимира Путіна через суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Музикант каже, що президент РФ "все зробив правильно" - якщо його метою було збільшити кількість людей, що його ненавидять - він цього домігся.

Про це опальний музикант написав на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо перед президентом стояло завдання за один день збільшити кількість молодих громадян Росії, які його ненавидять, на кілька мільйонів - то все було зроблено правильно", - заявив Макаревич.

Дописувачі Макаревича підтримують його в коментарях, ось що вони пишуть:

На жаль і не тільки молодих. Доводиться визнати, що люди дуже незадоволені.

Все, що він може запропонувати молодим, це дати по зубах і в околотку. Вони це запам'ятають, впевнений.

Народ небайдуже поставився до ситуації і це дуже хороший знак. Ось тільки "прапори протесту" поміняти б на пристойних людей. Дасть бог, з'являться до виборів.

Саме так. Він зробив неможливе - не просто підпалив молоде покоління, але відразу радикалізував рух проти самодержавства. Молодець, мат у два ходи.

Нагадаємо, проти російського опозиціонера Олексія Навального порушили кримінальну справу про наклеп на адресу ветерана Великої Вітчизняної війни. Приводом послужив коментар Навального в "Твіттері" до відеоролика про поправки до Конституції.

Відзначимо, що Андрій Макаревич досить часто критикує чинну в Росії владу і режим "путінізму". Не так давно він "пройшовся" по Путіну через російські паспорти на Донбасі.