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Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине

Автор: Светлана Мащенко

Андрей Макаревич сделал заявление про Владимира Путина из-за суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Музыкант говорит, что президент РФ "все сделал правильно" - если его целью было увеличить число людей, что его ненавидят - он этого добился.

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Об этом опальный музыкант написал на своей странице в Facebook.

"Если перед президентом стояла задача за один день увеличить количество молодых граждан России, которые его ненавидят, на несколько миллионов - то все было сделано правильно", - заявил Макаревич.

Подписчики Макаревича поддерживают его в комментариях, вот что они пишут:

  • Увы и не только молодых. Приходится признать, что люди очень недовольны.
  • Все, что он может молодым предложить, это дать по зубам и в околоток. Они это запомнят, уверен.
  • Народ небезразлично отнесся к ситуации и это очень хороший знак. Вот только "знамена протеста" поменять бы на приличных людей. Даст бог, появятся к выборам.
  • Именно так. Он сделал невозможное - не просто поджег молодое поколение, но сразу радикализировал движение против самодержавия. Молодец, мат в два хода.

Напомним, против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Поводом послужил комментарий Навального в "Твиттере" к видеоролику о поправках к Конституции.

Отметим, что Андрей Макаревич довольно часто критикует действующую в России власть и режим "путинизма". Не так давно он "прошелся" по Путину из-за российских паспортов на Донбассе.

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