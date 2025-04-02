"Сдача" или "решта", "наличка" или "готівка"? Какие ошибки мы часто делаем и как сказать на украинском правильно

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с финансовыми терминами, но не всегда задумываемся, насколько правильно их употребляем на украинском. Вот несколько слов и выражений, в которых часто допускают ошибки:

"Дрібні гроші" - наиболее универсальный вариант, который подходит для любой ситуации. Например: "Вибачте, у мене немає дрібних грошей".

"Дріб'язок" - разговорный вариант, который употребляется менее формально.

"Монети" - уместное слово, если нужно подчеркнуть, что речь идет именно о металлических деньгах.

"Копійки" - еще один вариант, который подчеркивает номинал.

Как сказать "сдача" на украинском?

"Решта" - правильное соответствие, которое используется во всех контекстах. Например: "У вас буде решта зі 100 гривень?".

Чем заменить слово "наличка"?

"Готівка" - единственный правильный вариант. Например: "Ви розраховуватиметеся карткою чи готівкою?".

Дополнительные финансовые термины:

"Безготівковий розрахунок" - вместо "безналичный расчет".

"Оплата на виплат" - вместо "рассрочка". Например: "Цей товар можна придбати на виплат".

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