"Моя капусточко", "качка", "любовний жучок": самые удивительные прозвища для влюбленных в разных странах

В каждой стране есть свои милые прозвища для влюбленных, и некоторые из них могут удивить. Например, французы говорят своим возлюбленным "моє каченя", немцы - "маленька капусточка", а англичане - "медок".

Как в разных странах называют своих любимых, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

То, как люди выражают свои чувства, тесно связано с культурой и традициями. В одних языках влюбленных называют нежными животными, в других - лакомством или даже неожиданными предметами.

Украинцы традиционно обращаются к любимым ласковыми словами вроде "котик", "зайчик", "сонечко" или используют эпитеты "коханий", "любий".

Итальянцы называют любимых словами, которые подчеркивают ценность партнера: "tesoro" - "скарб", или "stella" - "зірочка". Американцы используют слова "lovebug" - "любовний жучок", "honey" - "мед", или "babe" - "крихітка".

"Британцы обращаясь к любимому человеку употребляют традиционное "love". Или "duck", в буквальном переводе - "качка", - добавил Авраменко.

Еще более оригинальным является французский вариант, где любимого человека могут назвать "моя маленька капусточко". Это лишь подтверждает, что любовь не имеет границ и проявляется в самых разнообразных формах.

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