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Економія до 50%: Чернишов пояснив необхідність встановлення лічильників

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 10:52
Економія до 50%: Чернишов пояснив необхідність встановлення лічильників Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр розвитку общин та територій Олексій Чернишов пояснив, чому українцям вигідно встановлювати лічильники. За його словами, це суттєво дозволяє економити кошти на сплату комунальних послуг.

Про це він сказав у ході форуму "Україна 30".

"У мене питають, чому в одному місті у квартирах одного розміру різні тарифи. Відповідь проста, тому що в одному домі встановлено прибудинковий лічильник, в іншому - не встановлено. Той, хто встановив і рахує свої витрати, сплачує менше. І за нашими даними, подекуди це 50% економії", - розповів міністр.

Нагадаємо, в Україні планують створити державну житлово-комунальну інспекцію. У Мінрегіоні вважають, що держава повинна контролювати якість надання послуг.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік для виплат субсидій у зв'язку з подорожчанням електроенергії.

Крім того, на початку лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть підіймати тарифи на тепло і гарячу воду. Підписано меморандум уряду з місцевою владою.

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