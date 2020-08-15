Я така щаслива! У Луцьку 41-річна українка народила вже 17-ту дитину (фото)

У Луцьку у 41-річної жінки народилася вже 17-та дитина - дівчинку вирішили назвати Ліаною. Мати-героїню помістили в стаціонар Волинського обласного перинатального центру за тиждень до пологів.

Зазначається, що у Галини Матюк перед цим спостерігалися певні нюанси зі здоров'ям, через які жінка обстежилася і консультувалася в кращих лікарів області. Про це передає "Твій портал" із посиланням на газету "Твій вибір".

За словами гендиректора медустанови Ірини Горавської, 17-е пологи - це ризик кровотечі та різних ускладнень.

"На щастя, все пройшло чудово. Мамочка навіть не очікувала, що все так легко мине. Спочатку в новонародженої дівчинки діагностували жовтяницю. Та невдовзі мама і дитина були поміщені в одну палату. Дитинка перейшла на грудне вигодовування, добре набирає вагу. І якщо все буде добре, до кінця тижня їх можна буде відпустити додому", - розповіла вона.

Зараз Галину і новонароджену дочку чекають вдома в селі Седлище чоловік, діти та навіть двоє онуків. Жінка зізнається, притиснувши до грудей новонароджену дочку: "Я така щаслива!"

"Усі разом, мабуть, не зберемося. Бо найстарший, Сергій, працює далекобійником і часто їздить за кордон. Іще один, Віктор, у Німеччині на будівництві. Старша дочка, Ірина, живе в Кам’янці-Подільському (там працює перукарем). Син, який народився після неї, хоче стати рятувальником і зараз відбуває службу в армії. Проте святковий стіл у нас і так буде не маленький. Приготувати допоможе син, який цього року закінчив школу і хоче стати кулінаром. Так що я справді дуже щаслива!", - каже мати-героїня.

Галина також розповіла, що первістка народила в 19 років, і потім через кожні рік-півтора сім'я поповнювалася ще однією дитиною. Тепер старшим дітям вже 22 і 21 рік, молодшому - 2,5 рочки, а ось наприкінці липня народилася донька Ліана.

На Волині мати-героїня народила 17-ту дитину (Фото: t1.ua)

Нагадаємо, нещодавно українка в Рівному народила 16-ту дитину, і матері-героїні вручили подарунок.

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