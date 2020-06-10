Українка в Рівному народила 16-ту дитину: матері-героїні вручили подарунок

Українка народила 16-ту дитину в Рівному (фото: РБК-Україна)

У сім'ї матері-героїні вже 12 хлопчиків та 4 дівчинки

Українка народила шістнадцяту дитину - мати-героїня Марія з міста Сарни під Рівним разом з немовлям вже виписана з лікарні.

Мама й синочок почуваються добре, розповіли 10 червня в Управлінні охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували фото щасливої багатодітної матері та показали подарунок, який їй урочисто вручили з нагоди чергового поповнення сімейства.

Зазначається, що вага хлопчика становить 4 кг 100 грамів, а зріст - 55 см.

Пологи пройшли кілька днів тому, а маму виписали з хлопчиком додому сьогодні.

Марії подарували велику коробку в синій упаковці з набором предметів догляду від благодійників, які передали презент Рівненському обласному перинатальному центру.

"Загалом родина багата на 12-ох хлопчиків та 4-ох дівчаток", - йдеться в повідомленні.

Українка в Рівному народила 16-ту дитину (Фото: facebook.com/rivnezdorovo)

7 червня у місцевому перинатальному центрі так описали поповнення багатодітної сім'ї.

"Пологи - завжди не просто! А шістнадцяті пологи - відповідальна робота як для жінки, так і для медичних працівників. Сьогоднішній день приніс у сім'ю жительки міста Сарни шістнадцятий подаруночок! У Перинатальному центрі

о 03:50, народився хлопчик вагою 4100 г, зріст - 55 см. Здоров'я Вам!" - йдеться в повідомленні цента в Facebook.

До речі, у Рівненській області Марія далеко не єдина мати-героїня. Так, рік тому мешканка регіону народила 19-ту дитину, і стала мамою-рекордсменкою!

Нагадаємо, що в травні президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" майже 700 жінкам. З них на Волині проживає 108 жінок, а в Рівненській області (почесне друге місце) - 74.

Раніше ми писали про те, що безкоштовні пологи в Україні залишаються міфом і розповідали, як не платити "благодійні внески".

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Автор: Володимир Костирін