Я так счастлива! В Луцке 41-летняя украинка родила уже 17-го ребенка (фото)

В Луцке у 41-летней женщины родился уже 17-й ребенок - девочку решили назвать Лианой. Мать-героиню поместили в стационар Волынского областного перинатального центра за неделю до родов.

Отмечается, что у Галины Матюк перед этим наблюдались определенные нюансы со здоровьем, из-за которых женщина обследовалась и консультировалась в лучших врачей области. Об этом передает "Твой портал" со ссылкой на газету "Твой выбор".

По словам гендиректора медучреждения Ирины Горавской, 17-е роды - это риск кровотечения и различных осложнений.

"К счастью, все прошло замечательно. Мамочка даже не ожидала, что все так легко пройдет. Сначала в новорожденной девочки диагностировали желтуху. Но вскоре мама и ребенок были помещены в одну палату. Ребенок перешел на грудное вскармливание, хорошо набирает вес. И если все будет хорошо, к концу недели их можно будет отпустить домой", - рассказала она.

Сейчас Галину и новорожденную дочь ждут дома в селе Седлище муж, дети и даже двое внуков. Женщина признается, прижав к груди новорожденную дочь: "Я так счастлива!"

"Все вместе, видимо, не соберемся. Так как старший, Сергей, работает дальнобойщиком и часто ездит за границу. Еще один, Виктор, в Германии на стройке. Старшая дочь, Ирина, живет в Каменце-Подольском (там работает парикмахером). Сын, родившийся после нее, хочет стать спасателем и сейчас отбывает службу в армии. Однако праздничный стол у нас и так будет не маленький. Приготовить поможет сын, который в этом году окончил школу и хочет стать кулинаром. Так что я действительно очень счастлива!", - говорит мать-героиня.

Галина также рассказала, что первенца родила в 19 лет, и затем через каждые год-полтора семья пополнялась еще одним ребенком. Теперь старшим детям уже 22 и 21 год, младшему - 2,5 годика, а вот в конце июля родилась дочка Лиана.

На Волыни мать-героиня родила 17-го ребенка (Фото: фото: t1.ua)

Напомним, недавно украинка в Ровно родила 16-го ребенка, и матери-героине вручили подарок.

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