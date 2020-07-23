Вагітність після 40 років: медики дали важливі поради майбутнім мамам

Медики назвали допустимий вік для вагітності (колаж РБК-Україна)

Лікарі пояснили, чи є вік 40+ протипоказом для вагітності

Жінки у віці 40 років та старше, які планують вагітність, можуть серйозно переживати про безпечність пологів і здоров'я малюка, побоюватися потенційних ускладнень. Медики розповіли, наскільки виправдано таке занепокоєння, та дали корисні рекомендації майбутнім мамам.

Як зазначила керівник Центру планування сім'ї Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, професор Ірина Вовк, репродуктивний вік жінки починається в 15 років і закінчується в 49. Зокрема, це зазначено в нормах Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише газет "Експрес".

Медик запевнила, що тому вік 40+ не є протипоказом для успішної вагітності та пологів.

Водночас певні ризики для вагітних старше 40 років все ж є.

"Чим старша жінка, тим більше ризиків генетичних збоїв, виникнення патологій плоду, ускладнення перебігу вагітності", - розповіла спеціаліст.

Крім того, після 40 років у людини починають проявлятися вікові зміни та даються взнаки хронічні хвороби.

"Коли жінка входить у клімактеричний період, вагітність може поставити перед вимогою застосування гормональних препаратів", - говорить професор.

Що лікарі радять майбутнім мамам після 40 років

Медик звертає увагу, що чим старша жінка, чим ретельніше слід готуватися до зачаття і пологів. А саме:

за 3 місяці до планованої вагітності відмовтеся від шкідливих звичок

обмежте вживання ліків (особливо антибіотиків) та контакти з токсичними речовинами

парі слід перед вагітністю пройти комплексне обстеження організму, зокрема репродуктивної сфери

під час вагітності жінкам 40+ рекомендується здати низку аналізів на виявлення можливих генетичних порушень у плода

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